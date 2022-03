EOK ja kultuuriministeeriumi haridusstipendiumi pälvisid 30 tippsportlast

Sportlased hindavad haridusstipendiumeid kõrgelt. Äsja Pekingi taliolümpiamängudel võistelnud ning USA-s Alaska Fairbanksi ülikoolis õppiva murdmaasuusataja Mariel Merlii Pullese sõnul aitab stipendium rahastada tal ärijuhtimise õpinguid.

"Kuigi saan ka kooli poolt stipendiumi, ei võimalda see kõiki kulusid katta ning EOK toetus aitab siinkohal väga, et ma ei peaks muretsema. Õppetöö ja treeningute sidumise juures tuleb vahepeal leida lisaenergiat ja aega, kuid tuleb lihtsalt paremini oma aega planeerida ning siis õnnestub nii õppetöö kui sporditegemine omavahel väga sujuvalt. Aitäh, EOK, et olete mind toetanud isegi siis kui õppetöö on välismaal," tänas Pulles.

30 stipendiumi pälvinud sportlasest on sel korral neli uut taotlejat, ülejäänud on korduvtaotlejad. Kokku toetatakse sel semestril sportlaste õpinguid 24 254,36 euroga.

Toetatavad sportlased on 19 spordialalt:

Aleksa Gold (ujumine)

Andreas Välis (maadlus)

Anna Sokk (karate)

Ants Oscar Pertelson (judo)

Armin Evert Lelle (ujumine)

Aslanbeg Magomedkerimov (judo)

Carl Enn Hellat (golf)

Christopher Kalev (murdmaasuusatamine)

Grit Šadeiko (kergejõustik)

Han Hendrik Piho (kahevõistlus)

Ingrid Puusta (purjetamine)

Jasmiin Üpraus (jetisport)

Katrin Smirnova (laskmine)

Kristina Škuleta-Gromova (iluuisutamine)

Lembi Vaher (kergejõustik)

Leonid Latsepov (kergejõustik)

Lilian Turban (kergejõustik)

Mariel Merlii Pulles (murdmaasuusatamine)

Mari-Liis Juul (pararattasport)

Marleen Mülla (kergejõustik)

Martin Remmelg (laskesuusatamine)

Meeri-Marita Paas (vibulaskmine)

Piret Pormeister (murdmaasuusatamine)

Robert Heldna (laskesuusatamine)

Robin Nool (kergejõustik)

Sander Maasing (jalgrattasport)

Saskia Alusalu (kiiruisutamine)

Siim Leedmaa (kardisport)

Stefan Kaibald (võrkpall)

Toomas Kollo (murdmaasuusatamine)



Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Sisekaitseakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Massaaži-ja Teraapiakool, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, väljaspool Eestit Freie Universität Berlin, London South Bank University, South Dakota University, The Hague University of Applied Sciences, University of Alaska Anchorage, University of Alaska Fairbanks, University of Hawaii at Manoa, University of Amsterdam, University of Toronto, University of Memphis, Wofford College.

Kaks korda aastas väljaantavat EOK ja kultuuriministeeriumi haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi olla sellest möödunud üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.

Haridusstipendiumi saajad valib välja komisjon, kuhu kuuluvad EOK ja Kultuuriministeeriumi esindajad, sealjuures osaleb stipendiumite määramises ka EOK sportlaskomisjoni esindaja. Haridusstipendiumeid antakse välja aastast 2003 ning need on osa noorsportlaste treeningtoetuste ja tippsportlaste koolitustoetuste projektist.