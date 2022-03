Agent: mängijatel pole lihtne KHL-ist lahkuda, esinenud on ka ähvardusi

Näiteks on viimase nädala jooksul liigas osalevatest meeskondadest lahkunud soomlased Markus Granlund, Teemu Hartikainen, Sakari Manninen, Juho Metsola ja Jussi Olkinuora. Kui Granlundi puhul käitus tema klubi Ufaa Salavat Julajev mõistvalt ega nõudnud mängijalt kompensatsiooni, siis Niiraneni sõnul ei ole mitte iga meeskond samamoodi talitanud.

"Minema saada on äärmiselt raske, eriti Venemaa klubidest. Mõistagi toimivad erinevad klubid erinevalt," selgitas hokiagent MTV Spordile. Tema sõnul on klubisid, kes on arusaajad. Aga mitte kõik. "Praktikas on nad mängijaid erinevate käikudega ähvardanud - et nad ei pääse riigist minema ja pisendatud praeguse kriisi tõsidust."

Muu hulgas on mängijatele öeldud, et sündmused Ukrainas lõppevad nädalaga ja keskenduda tuleks jäähokile. Samuti liiguvad kuulujutud selle kohta, et Venemaa kuulutab välja eriolukorra, kus halvimal juhul keelatakse välismaalastel riigist lahkuda.

Samal ajal, kui Gagarini karikavõistluste näol on tegemist hooaja kõrghetkedega, tuleb mitmetel mängijatel muretseda ennekõike enda ja oma pere turvalisuse eest. "Kohtlemine, kommentaarid ja suhtumine on läänelikule mõttemallile väga arusaamatud. Mängijad muretsevad siiralt enda ja oma lähedaste turvalisuse ja heaolu pärast," lisas Niiranen.

Lisaks valmistab hokimeestele muret ka rahaline situatioon. Seoses sanktsioonidega on muutunud kahtlaseks, kuidas on klubid võimelised hooaja lõpuosa eest palka maksma ja kui nad seda teevadki, siis pangad ei vaheta neid ümber eurodeks. MTV Spordi andmetel on küll paljud soomlased juba ennetavalt vahetustehingud ära teinud.

Samuti võib tulla probleeme üleminekutega, sest kui Venemaa klubide lepingut on rikutud, siis ei pruugi uue töökoha leidmine ülejäänud Euroopas hästi õnnestuda. Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) on küll kinnitanud, et antud olukorras hokimeeste klubivahetusi siiski soodustatakse.

Niiranen usub, et paljud mängijad hiljemalt hooaja lõppedes seda võimalust ka kasutavad. "Kiirelt hinnates - enamikel tippmängijatel, kel on võimalus mängida ka mujal, pööravad oma pilgud kiiresti Lääne-Euroopa peale."

Lisaks soomlastele on KHL-is rohkelt ka teisi võõrleegionäre. Teiste seas soovib Tšerepovetsi Severstalist lahkuda eestlane Robert Rooba.