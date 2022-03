Pärast Venemaa eemaldamist alustavad eestlased paraolümpiat USA vastu

Algselt esimese mänguna kavas olnud mäng Venemaaga jääb ära, selle asemel on võistkonnal 30-minutiline treeningsessioon. Pühapäeval mängitakse kõigepealt USA ja siis Hiinaga.

Esmaspäeval on kavas mängud Läti ja Norraga, teisipäeval Suurbritannia ja Rootsiga, kolmapäeval Lõuna-Korea ja Kanadaga ning neljapäeval Šveitsi ja Slovakkiaga.

"Me tavaliselt läheme turniiridel päev päevalt järjest paremaks. Üks esimesi mänge on meil Hiinaga. Kui me neid peaks võitma, siis me oleme juba ületanud ootusi, aga kui kaotame, siis pole veel midagi katki," kommenteeris võistkonna kapten Andrei Koitmäe.

"Meil on vaja võita kindlasti neid tiime, kellega me oleme enamvähem võrdsed. Näiteks teine mäng USA vastu on kindlasti väga oluline."

Kapteni hinnangul on tiim heas vormis ning ka strateegia on paigas. "Ma arvan, et me oleme nii vaimselt kui füüsiliselt heas vormis, et terve turniiri mängida heal tasemel. Strateegia on lihtne, oluline pole mitte suurelt võita, vaid võita kasvõi ühe punktiga."

Paraolümpial mängitakse kurlingut ühes alagrupis - kõik riigid mängivad omavahel läbi ja summeeritud tulemuste alusel liiguvad võistkonnad edasi poolfinaali ja sealt finaali.

Eestit esindab talvisel paraolümpial ratastoolikurlingu segavõistkond koosseisus Lauri Murašov, Kätlin Riidebach, Signe Falkenberg, Mait Mätas ja tiimi kapten Andrei Koitmäe. Koondise peatreener on kanadalane Chris Bowden, abitreenerina on koondisega kaasas Ain Villau.