Narva United FC kaotas, kuid säilitas liidrikoha

10. vooru edasilükatud kohtumises läksid narvalased küll juba avaminutil penaltist juhtima, kuid poolaeg kaotati 1:2 ja kogu mäng 3:8. Tänu võidupunktidele tabelis viiendaks tõusnud Sillamäe kasuks lõi neli väravat Venemaa leegionär Dmitri Medvedev.

NPM Silmet FC Sillamäe on olnud sel hooajal narvalastele ebamugav vastane, sest sillamäelased said narvalastest jagu ka avaringis, võites 30. oktoobril toimunud avavooru mängu 5:4. Lisaks kahele Silmetilt saadud kaotusele on narvalased kaotanud vaid ühe kohtumise ja teinud ühe viigi, samas on neil 12 võitu.

Kaks vooru enne põhiturniiri lahutab 37 punktiga liidrikohal püsivat Narva Unitedit teisel kohal olevast Tallinna FC Cosmosest üks punkt. FC Cosmos alistas kolmapäeval toimunud 11. vooru edasilükatud kohtumises kodus tabelis viimasel kohal oleva FC Jõgeva Wolvesi meeskonna 19:2 (8:0). Viis väravat lõid Deniss Vnukov ja Cosmose Venetsueela leegionär Joan Romero, kolm väravat kanti Andrei Sidorenkovi arvele.

Põhiturniiri eelviimase, 17. vooru kohtumised peetakse 4. ja 5. märtsil. Viimane, 18. voor on kavas 11. ja 12. märtsil ning viimases voorus on vastamisi ka tabeli tippu kuuluvad Tallinna FC Cosmos ja Narva United FC.