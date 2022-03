TÜ/Bigbanki peatreener: poolfinaalis on favoriit TLÜ, kuid loodame üllatada

Tartu Ülikool/Bigbank kogus põhiturniiril 48 punkti, jäädes kahe punktiga alla teiseks tulnud Tallinna Ülikool/Kikasele ja 12 punktiga esikoha võtnud TK Kaunas VDU-le. Kahe võiduni peetud veerandfinaalseerias oldi avamängu kaotuse järel paremad Riia Võrkpallikool/LU-st, vahendab Volley.ee.

Rikandi sõnul kujunes veerandfinaalseeria avamäng raskeks, kuid seejärel näidati head võrkpalli. "Veerandfinaalist pääsesime vastupidiselt kolmele teisele konkurendile edasi mängudega 2:1. Seeriale tagasi vaadates, siis esimene mäng võõrsil oli raske, vastane võttis suuri riske ja õnnestus, meil jällegi ei tulnud nii hästi välja kui võinuks."

"Play-off'i pääsenud võistkondadest ei ole keegi teistest niipalju üle, et keskpärase mänguga võita kui vastane õnnestub, kuid kindlasti ei dramatiseeri ma seda kaotust üle, sest järgmised kaks mängu kodus võitsime kindlalt 3:0. Tõsi ma ise peatreenerina jälgisin neid mänge veebi vahendusel, sest olin endale vahepeal külmetushaiguse külge saanud ja võimaliku koroonaviiruse kartuses naiskonna juures ei olnud. Selles, et naiskond abitreener Jaanika Jakobsoni juhtimisel hästi mängib ma ei kahelnud, sest ta tunneb mängijaid piisavalt hästi, et neis vajalikul hetkel parimad omadused välja tuua," ütles Rikand.

Peatreeneri arvates on laupäevases poolfinaalis favoriit Tallinna Ülikool/Kikas, kuid kuuendat järjestikust Balti liiga medalit püüdvad tartlannad loodavad pakkuda üllatuse.

"Poolfinaali lähme kindlasti võitma. Favoriidikoorem on küll põhiturniiril võimsalt mänginud ja ka Eesti meistrivõistluste põhiturniiri võitnud Tallinna Ülikoolil, kuid hea olekski Final Four'i üllatusega alustada. Me oleme selleks valmis. Sealt edasi ei oskagi hetkel vaadata, sest sellisel turniiril tuleb võtta punkt, geim ja mäng korraga," lisas ta.

Tartu naiskond loodab jätkata ilusat seeriat, kui 2017. aastal saavutati Balti liigas pronks-, 2018. aastal kuld-, 2019. aastal hõbe-, 2020. aastal pronks- ja 2021. aastal samuti pronksmedal.

"Naiskonna hetkevormi on pisut räsimas koroonaviirus, kuid loodame hullemast pääseda ja bussis täita rohkem isekohti kui auto jagu! Sellel nädalal on põhifookuses puhkus ja loodame, et saadava energia toel on Final Four turniir edukas ning jätkame traditsiooni, kus Tartu Ülikool/Bigbank medalita ei jää," lõpetas Rikand.

5. märtsil Kaunases toimuv poolfinaal Tartu Ülikool/Bigbanki ja Tallinna Ülikool/Kikase vahel algab kell 15.30. Teises poolfinaalis on kell 18.30 vastamisi TK Kaunas-VDU (põhiturniiri 1.) ja Jonavos Aušrine-KKSC (4.). Kohamängud on kavas 6. märtsil.