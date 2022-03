Kalev/Cramo alistas Läti tippklubi 26 punktiga

Avaveerandi võitis Kalev/Cramo 21:13 ning poolajaks oli Eesti meeskonnal 12-punktiline eduseis. Kolmandal veerandajal kasvatas Kalev/Cramo vahet veelgi ja viimasele veerandajale läksid kalevlased 63:39 eduseisus. Neljas veerandaeg kulges tasavägisemalt, kuid kokkuvõttes teenis Kalev/Cramo 81:55 võidu.

Kalev/Cramo parimana viskas Donovan Jackson 18 punkti ja andis neli korvisöötu, Silas Melsoni arvele kogunes 12 punkti ning Kregor Hermet toetas 11 punktiga. Kaotajate resultatiivseim oli Guntis Sipolins, kes viskas 14 punkti ja võttis seitse lauapalli.

Turniiritabelis on BK Ventspils 18 võidu ja kolme kaotusega teisel kohal, Kalev/Cramo paikneb 18 võidu ja nelja kaotusega kolmandal kohal. Tabeliliider on Riia VEF, kellel on kirjas 21 võitu ja kaks kaotust.