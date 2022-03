Vaktsineerimata Djokovic saab Prantsusmaa lahtistel osaleda

Meeste tennise maailma teisel reketil Novak Djokovicil on võimalik mais toimuvatel Prantsusmaa lahtistel osaleda, kuna Prantsusmaa võimud otsustasid vaktsiinipassi reegleid leevendada.

Jaanuaris võeti Prantsusmaal vastu vaktsiinipassi seadus, mis nõudis inimestelt vaktsineerimistunnistuse olemasolu avalikesse kohtadesse sisenemisel.

Neljapäeval teatas Prantsusmaa peaminister Jean Castex, et riik kaotab 14. märtsist avalikes kohtades vaktsiinipassi nõude. See tähendab, et vaktsineerimata Djokovic saab osaleda 22. mail algavatel Prantsusmaa lahtistel. Ühtlasi saab Djokovic mängida aprillis toimuval Monte-Carlo tenniseturniiril.

Aasta esimese suure slämmi turniiri Austraalias pidi Djokovic vahele jätma, kuna serblase viisa tunnistati riiki sisenemisel kehtetuks ning Austraalia föderaalkohus jättis tennisetähe kaebuse rahuldamata.

Viimati oli Djokovic võistlustules veebruaris, kui Dubai tenniseturniiri veerandfinaalis pidi serblane tunnistama tšehh Jiri Vesely (ATP 74.) 4:6, 6:7 (4:7) paremust.