Hiina suusataja tegi Drammeni MK-etapil ajalugu

Meeste sprindivõistluse võitis prantslane Richard Jouve, kellele Wang kaotas kõigest 1,59 sekundiga. Kolmanda koha teenis Jouve kaasmaalane Lucas Chanavat (+2,32).

Neljanda koha sai norralane Sivert Wiig (+3,14), viiendaks tuli itaallane Federico Pellegrino (+5,34) ning kuuenda kohaga pidi leppima norralane Paal Tröan Aune (+11,26).

A podium featuring many personal milestones Richard Jouve's maiden World Cup victory and the FIRST EVER World Cup podium for Qiang Wang and China!



Congratulations to an exciting Men's Sprint at Drammen World Cup #fiscrosscountry NordicFocus pic.twitter.com/hau14jz9lK