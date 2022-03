Eesti tennisemeeskonna kapten: Zopp on säilitanud hea mängutaseme

Lisaks 2020. aasta detsembris suurest tennisest kõrvale astunud Zopile kuuluvad Eesti Davise karikasarja koondisesse Vladimir Ivanov, Kenneth Raisma, Kristjan Tamm ja Mark Lajal.

"Ta on kogu aeg tegelikult pilds olnud, käinud Tondi keskuses trenni tegemas, aga mängib ka Soomes klubimänge. Ta on heas hoos, olgugi, et rahvusvahelisel karussellil ei osale. Hea mängutase on tal säilinud," kinnitas ERR-ile Eesti koondise kapten Ekke Tiidemann.

Mängud toimuvad reedel ja laupäeval Forus spordikeskuses Tondil, võitja saab Davise karikasarjas mängida II grupis ning kaotaja langeb III gruppi.