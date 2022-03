TLÜ peatreener poolfinaali eel: unistame tiitlist, aga teekond on pikk

Põhiturniiril võitis Tallinna Ülikool/Kikas 22-st kohtumisest 17 ja kindlalt jätkati ka veerandfinaalis, kus mängiti kahel korral üle Audentes SG/Noortekoondis. Poolfinaalvastase Tartu Ülikool/Bigbankiga on Tallinna Ülikool/Kikas tänavusel hooajal kohtunud neljal korral, millest ühes saavutati võit: Balti liiga põhiturniiri kohtumised tartlannadega lõppesid 1:3 ja 3:1 tulemusega, Eesti karikavõistluste eelringis jäädi Tartu naiskonnale 2:3 ja 0:3 resultaadiga alla, kirjutab volley.ee.

Tallinna Ülikool/Kikase peatreener Sten Esna sõnul on tulemused suurendanud naiskonna enesekindlust. "Meie jaoks oli peamine eesmärk veerandfinaalist edasi pääseda ja kvalifitseeruda Final Four'i. Võtsime mängu korraga. Teadsime, et oleme võimelised näitama head mängupilti, mille nimel igapäevaselt tööd oleme teinud. Meil oli mitmeid ilusaid momente, mille pealt saame enesekindlalt poolfinaalile vastu minna," rääkis Esna.

Juhendaja loodab, et naiskond mängib finaalis ja võitleb tiitli eest. "Hooaja alguses peeti Tartut liiga favoriidiks, aga viimased kuud on näidanud, et neid on võimalik üle mängida. Tartu naiskonna näol on tegemist kogenud võistkonnaga, treenerina austan kõiki nende mängijaid ja treenerite tiimi, aga nagu ütlesin, siis märgid näitavad, et neid on võimalik võita ja see annab meile usku võidelda finaalkoha eest. Arvestades praegust olukorda, tuleb võtta päev korraga, aga kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saan kinnitada, et selleks nädalavahetuseks oleme nii füüsiliselt, vaimselt kui ka taktikaliselt sajaprotsendiliselt valmis. Unistame tiitlist, aga teekond sinna on veel pikk. Võtame mängu korraga ja pühapäeval on näha, millise peatüki me klubi ja Eesti võrkpalliajalukku suudame kirjutada," lisas peatreener.

5. märtsil Kaunases toimuv poolfinaal Tartu Ülikool/Bigbanki ja Tallinna Ülikool/Kikase vahel algab kell 15.30. Teises poolfinaalis on kell 18.30 vastamisi TK Kaunas-VDU (põhiturniiri 1.) ja Jonavos Aušrine-KKSC (4.). Kohamängud on kavas 6. märtsil.