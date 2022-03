Eesti naiste käsipallikoondis koguneb treeninglaagrisse

Tuleval reedel koguneb Eesti naiste käsipallikoondis treeninglaagrisse Tabasalu spordihoones. Peatreener Taavi Tibari sõnul on seekord laagrisse saadud pea täiuslik koosseis ning eesootavad viis treeningut peaksid tulema suure kasuteguriga.

"Kutsusime seekord laagrisse rohkem naisi ning hea meel on tõdeda, et nädalavahetusel on kohale tulemas pea kõik pallurid, keda tulevikus koosseisus näha tahaks. Esmakordselt pärast välisklubisse siirdumist näeme ka Polina Gorbatsjova arengut ning kui siia liita veel Alina Molkova kogemus, siis loodetavasti saavad Eestis mängivad naised nende pealt palju õppida," kommenteeris Tibar valitud koosseisu.

Kui eelmises laagris oli kohal palju nooremaid pallureid ning keskenduti rohkem individuaalsetele oskustele, siis seekord on põhirõhk võistkonna töö lihvimisele. "Suur osalejate arv annab meile võimaluse töötada naiskondliku taktikaga ning kujundada välja oma mängupilt, mille juurde käib loomulikult tänapäevane agressiivne kaitse ja sealt kiirrünnakusse minek," rääkis Tibar.

Eesti naiste käsipallikoondis mängis viimati eelmise aasta mais, kui võideti kahes kontrollmängus Lätit ning nüüd vaadatakse ette tuleviku, et leida võimalusi sõprusmängudeks ning ka üle pika aja ametlikes kohtumistes osalemiseks.

"Hetkel töötame plaani kallal, kuidas oleks võimalik leida naistele tugevaid, kuid samas meie tasemel kohtumisi. Ainult treenimisest ei piisa ning meil on vaja ka anda naistele võimalus enda oskusi näidata rahvusvahelisel areenil," ütles Tibar.

"Naiste vorm peaks praeguses hooaja faasis hea olema ning kui vaadata näiteks Reval-Sport/Mella viimaste mängude esitusi, siis on oodata väga kvaliteetset laagrit, kust saame palju infot edasiseks. Minu suurim ülesanne on selles laagris kujundada välja ühine taktika erinevates klubides mängivate naiste vahel ning valmistada meid ette tulevateks kohtumisteks," lõpetas Tibar.

Eesti naiste käsipallikoondis treeninglaagriks:

Alina Molkova (Lissaboni Benfica/Portugal)

Polina Gorbatsjova (AC Life Style Erice/Itaalia)

Angelika Šalk, Anastassia Volkova, Anastassia Bušina, Maria Mironova, Inga Bušina, Darja Belokurova (kõik Reval-Sport/Mella)

Linda Veski, Aleksandra-Jennifer Mednikova, Eliisabet Põldver, Janeli Laasik, Kim-Ly Hoang (kõik Aruküla/Mistra)

Merili Heinla, Karina Adissova (mõlemad HC Kehra)

Teele Utsal, Kerli Jõks, Laura Kärner, Simona Koppel, Johanna Kalgan, Marjette-Maie Müntser (kõik HC Tabasalu/Audentes)

Angelina Samoylova, Valeria Pavlenko (mõlemad Reval-Sport/Kopli)

Peatreener: Taavi Tibar

Treenerid: Merit Moro ja Ella Kungurtseva

Mänedžer: Sten Toomla

Füsioterapeut: Triin Kont