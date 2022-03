Kriisa aitas Arizona konverentsi põhiturniiri võiduni

Kerr Kriisa sai USC Trojansi vastu 36 minutit mänguaega ning viskas 18 punkti (vabavisked 4/4, kahesed 1/3, kolmesed 4/10), haaras neli lauapalli, andis neli korvisöötu ja tegi ühe vaheltlõike. Arizona parimana tõi Bennedict Mathurin 19 punkti, kaotajate resultatiivseim oli Max Agbonkpolo 14 punktiga.

'Cats clinch the crown once again!



No. 2 @ArizonaMBB defeats No. 16 USC 91-71 to secure its 17th Pac-12 regular-season title.#BearDown | #Pac12MBB pic.twitter.com/xwi2A7kNoX