Viimasel veerandajal kaotusseisust välja tulnud Mavericks alistas Lakersi

Dallas Mavericks alustas viimast veerandaega 85:87 kaotusseisus ning seitse minutit enne kohtumise lõppu oli Lakersi eduseis kuuepunktiline. Otsustaval hetkel kerkisid Mavericksi kangelasteks Luka Doncic ja Jalen Brunson, kes viisid külalismeeskonna neli minutit enne kohtumise lõppu juhtima.

Mavericksi parimana viskas Doncic 25 punkti, haaras kaheksa lauapalli ja andis seitse korvisöötu. Neli kaugviset tabanud Brunson toetas 22 punktiga ja Dorian Finney-Smithi arvele kogunes 16 punkti ja üheksa lauapalli. Lakersi eest tegi kaksikduubli LeBron James, kes viskas 26 punkti ja võttis 12 lauapalli.

Luka & Jalen Brunson combined for 47 PTS. Jalen wreaked havoc on defense picking off 4 steals, while Luka was a maestro leading the @dallasmavs on a 15-4 run to secure the W! #MFFL@luka7doncic: 25 PTS, 8 REB, 5 AST, 2 BLK@jalenbrunson1: 22 PTS (9-15 FGM), 4 AST, 4 STLS, 4 3PM pic.twitter.com/eqMyUMqope