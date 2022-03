Saaliliigas algas põhiturniiri lõpuspurt

10. vooru edasilükatud mängus läksid tartlased vähem kui seitsme minutiga 4:0 juhtima. Sel seisul külaliste entusiasm rauges ja neil oli õnne, et poolajaks lõid väljakuperemehed tagasi vaid kaks väravat. Lõppseisuks märgiti siiski Tartu meeskonna kindel 7:3 võit. Võitjate kasuks lõi kolm väravat Priit Peedo.

Eelmise hooaja hõbe Ravens Futsal on 28 punktiga tabelis neljandal kohal. 9 punkti kogunud Rõuge Saunamaa on 9 punktiga eelviimasel, üheksandal kohal.

Mänguga Rõuge Saunamaa - Tartu Ravens Futsal algas saaliliiga põhiturniiril lõpuspurt, mida võib nimetada märtsi alguse hulluseks, sest kolm meeskonda kümnest peab tosina päevaga neli kohtumist ning teised meeskonnad peavad selles vahemikus kaks-kolm mängu.

Enne nädalavahetusel kavas olevale eelviimase, 17. vooru viit mängu on sel nädalal kavas veel kaks kohtumist. Kolmapäeval on 11. vooru mängus vastamisi Tallinna FC Cosmos – FC Jõgeva Wolves ja neljapäeval kohtuvad 10. vooru mängus Narva United FC – NPM Silmet FC Sillamäe. Kusjuures tabeli liidril, Narva Unitedil on võimalik enne viimast vooru endale põhiturniil esikoht kindlustada.

Play-off'i pääsevad põhiturniiril kaheksa edukamat meeskonda.