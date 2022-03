Jukka Toijala reisist Lublinisse: kohtasime inimesi, kel oli väga raske

"Kohtasime inimesi, kel oli väga raske. Eks see panebki elu perspektiivi. Ma tean, et meil kõigil oli raske vaheajal keskenduda," lausus Eesti peatreener Jukka Toijala ERR-ile.

"Kõik vaatavad uudiseid. Korvpall on tähtis, aga elus on palju tähtsamaid asju. Oleme väike pere ja saame asjadest rääkida, aga oleme seal võõrsil, kõigil omad pered - muretsevad ka. Hea on tulla tagasi koju ja olla perede juures."

Toijala sõnul hoiab meeskond ühte ja arutab ka maailmas toimuva üle. "See on raske teema. Oleme seal Eesti korvpalli eest mängimas. Mõlemad võistkonnad, kui mäng hakkab, on valmis mängima. Aga see oli raske nädal," lisas ta.

Lublini hotellis puututi kokku ka sõjapõgenikega. "Seal oli paar-kolm inimest, kes töötasid 24 tundi. Ukrainast tulid inimesed hotelli ja saadeti neid edasi. Kui lähed piirile nii lähedale ja kohtud nende inimestega, siis saad aru, mis toimub. Sooviks, et inimesed, kes otsustavad, leiavad õiged lahendused. Me keegi ei taha sõda."

"Lennukis olid minu kõrval kaks noort poissi, kes olid tulnud perele vastu. Poisid ei olnud üldse maganud. Mure on suur."

