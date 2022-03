Minaškin edukast MK-etapist: seekord läks mul lihtsalt

Esikohamatšist poolaka Piotr Kuczeraga otsustas Minaškin loobuda, sest muret hakkas tegema lihasprobleem, mis seganud ka varem. Turniirist rääkides on 31-aastane judomaadleja sellele vaatamata rahul.

"Tunne oli suurepärane. Tundsin end väga hästi. Esimest vastast ma ei teadnud, oli mingi noor poolakas. Tegin kaks heidet. Esimene matš oli natuke närviline, aga pärast oli kõik korras. Iga matšiga oli maadlus parem ja parem," lausus Minaškin Vikerraadiole.

Finaalist tuli aga loobuda. "Mul endal on väga kahju, et ma ei saanud finaalis maadelda. Vastane oli päris hea - Poola esinumber. Ma varem pole temaga maadelnud. Ta oli varem 90 [kategooria], tuli kategooria üles."

"Aga päris hea tugev poiss, tal oli varem ka tulemusi. Mul oli pühapäeval suurepärane tunne ja mõtlen, et oleksin selle matši võitnud, aga praegu ei ole mõtet sellest rääkida. Endal on kahju ikka, et ei maadelnud finaalis."

Pärast olümpiat tuli Minaškinil Eesti meistrivõistlustest just tervisemurede tõttu kahel korral loobuda. Samas ei pea ta Poolas muret teinud probleemi väga tõsiseks. Finaalist loobumine oli kaalutletud otsus.

"Väike venitus. Kui see oleks MM või EM, siis läheksin raudselt maadlema. Aga kuna see oli mu esimene võistlus ja kõige tähtsamad võistlused sel aastal on veel ees... järgmine pühapäev on laagrisse minek ja otsustasin treeneriga, et jätan finaali vahele. Mõistlik on ennast hoida."

Reitingu järgi olnuks Minaškin Poola turniiri favoriit. "Grand Slam'id on natuke tugevamad kui MK-etapp, aga seal oli minu kaalus Prantsusmaa meister, sakslane, keda võitsin, oli ka viimastel aastatel Saksamaa meister. Ikka need poisid, kellega oleks võinud rasked matšid tulla."

"Aga seekord läks mul lihtsalt. Kolm matši maadlesin kokku vähem kui kolm minutit. Tundus, et vorm oli super. Isegi kohtunikud ütlesid pärast autasustamist, et väga ilusti maadlesin, ilusad heited olid. Olen vormiga rahul, tundsin oma maadlust hästi."

Minaškin on teinud oma treeningute ülesehituses pärast olümpiamänge muudatusi ning praegu paistab, et need mõjuvad hästi. Rõhku on pandud üldfüüsilistele treeningutele. Samal ajal kombineerib Minaškin sporditegemist ka töölkäimisega.

"Praegu töötan ka füüsilise treeneriga, esimest korda elus. See toimib ka väga hästi. Tundub, et olen õigel teel. Vaatame, kuidas edasi läheb," lausus ta.

"Praegu on füüsiline trenn ja matš 50-50. Varem, kui võistlusteni oli pisut rohkem aega, siis olid jõutrennid ja tatamil oli ka, aga esimene asi oli üldfüüsiline töö. Kui oli vähem aega võistlusteni, siis oli rohkem tatamil ja vähem jõudu. Praegu töötan trenni vahel ja natuke õhtul pärast trenni. Siiamaani on saanud hakkama. Vaatame, kuidas edasi."