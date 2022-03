Käsipalli meistriliigas mängitakse sel aastal esimest korda täisvoor

Meistriliigas alustatakse üheksandat vooru, aga kaheksat kohtumist pole keegi ära pidanud. Liidril Servitil on kuue mänguga kirjas 11 punkti, Viljandil üheksa silma ning üks mäng varuks. Järgnevad Tallinn seitsme ning Raasiku/Mistra nelja punktiga, mõlemal kirjas viis mängu.

Raasiku/Mistra võõrustab kolmapäeval Arukülas HC Tallinnat ning meeskonnad lähevad kohtumisele vastu erineva mängupraktika pealt. Viimasel kahel kuul on Raasiku pidanud üheksa, Tallinn vaid kolm kohtumist. Viimati mängis Tallinn kaks nädalat tagasi, kui kodusaalis mängiti Kehraga 20:20 viiki.

"Loodan, et oleme keerulisest perioodist nüüd väljunud. Peaaegu kõik mängijad on viiruse läbi põdenud ja vahepeal oli meil vaid viis meest trennis. Lisaks kulgeb haigus osadel raskemalt, nii et mänguvormi saamine võtab jälle aega. Seda oli näha mängus Kehraga, kus mingil hetkel sai aur otsa," tunnistas HC Tallinna peatreener Bo Östergaard

Kahe peale iseseisva Eesti 29 meistritiitlist 26 võitnud HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Põlva Serviti lähevad kolmapäeval vastamisi Kehras. Mõlemaid meeskondi räsivad viiruse- ja vigastusemured. Nädalavahetusel Balti liigas pidi Kehra eest platsil käima ka treeneritepaar Mart Raudsepp ja Jaan Kauge. Tänavu on Kehra ja Serviti erinevates sarjades kohtunud neli korda ja kõik mängud lõppesid Põlva võiduga.

Vastandlike seeriatega lähenevad omavahelisele vastasseisule Viljandi HC ja SK Tapa. Viljandi on Eesti ja Balti liigas võitnud üheksa kohtumist järjest, Tapa kaotas kõik kuus veebruaris peetud mängu. Viljandis kohtusid tiimid kuu aega tagasi ja siis jäi Balti liiga mängus peale kodumeeskond tulemusega 36:27.