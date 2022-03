Reval-Sport/Mella jätkab naiste käsipalli meistrivõistlustel võiduseeriat

Esimesed üheksa minutit suutis Mella kaitse hoida vastased nulli peal. Kuigi Katarina Übner tõi võõrustajatele tabloole numbrid 6:10, siis poolaja lõpp kuulus täielikult Reval-Spordile. Enne vaheajale minekut lõpetas Inga Bušina ühe paljudest Mella kiirrünnakutest ning seis oli juba 21:8.

Teine poolaeg mängupilti suurt muutust ei toonud. 44. minutil püsis vahe veel kolmeteistkümne peal. Seejärel võttis Reval-Spordi treener aja maha, millele järgnes taas Mella 9:2 spurt. Lõppseisuks jäi 41:19.

"Täna oli näha, et kõikidel tüdrukutel silmad särasid ja mänguisu oli suur. Alguse väikesest närvilisusest saime üle üksteist toetades. Kõik olid valmis võtma vastutust. Vaatamata suurele võidule, leiab siiski pisidetaile, mida me tulevikus parandada saame," rääkis esmaspäeval Mella kasuks seitse väravat visanud Anastasjia Bušina.

"Meil on tänavune hooaeg kaunis raskelt läinud. Mella pink on pikk ja nad mängivad suhteliselt agressiivset käsipalli, millega me ei suuda kaasa minna. Rünnakul ei suutnud keegi väikese vigastusega maadelnud mängujuht Merili Heinla kohta täita. Seis on praegu selline, aga teeme tööd edasi ning varsti on juba ees uus mäng, kus loodame oma sooritust parandada," võttis mängu kokku Kehra treener Indrek Lillsoo.

Mella poolelt oli mängu parim Angelika Šalk, kes viskas kaheksa väravat. Kehra resultatiivseim mängija oli Karina Mere, kes skooris viiel korral. Reval-Sport jätkab meistrivõistluste liidrina, olles võitnud kõik neli kohtumist. Neile järgnevad mängu vähem pidanud HC Tabasalu/Audentes ja Aruküla/Mistra. Kehra veel punktiarvet avanud pole.