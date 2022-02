44-aastane Buffon pikendas koduklubiga lepingut

Buffon liitus Serie B meeskonna Parmaga eelmisel aastal. Esmaspäeval teatas klubi, et lepingut pikendatakse kuni 2024. aastani.

"See on ilus päev nii minu kui ka kogu mu pere jaoks," ütles 44-aastane Buffon esmaspäevasel pressikonverentsil. "See, mida ma tahtsin juhtus ja ma arvan, et klubi president ja klubi tahtsid seda samuti. Loodan, et ka fännid soovisid seda."

"Minu liitumine Parmaga oli tingitud sügava sideme tõttu, mis mul selle linna ja inimestega alati olnud on," lisas 1995. aastal 17-aastasena Parmas debüüdi teinud Buffon.

Buffon, kes paljude arvates on ajaloo parim väravavaht, aitas Parmal 1998-99 hooajal võita UEFA karika ja Itaalia karika. Parmast lahkudes sai temast maailma kalleim väravavaht, sest 2001. aastal maksis Juventus itaallase eest ligi 52 miljonit eurot. Juventuses õnnestus mehel võita kümme Serie A tiitlit.

Itaalia koondise eest pidas Buffon 176 mängu ning oli nende esinumber ka 2006. aasta maailmameistrivõistlustel, kui itaallased tulid maailmameistriteks.

"Ta on suurepärane mängija ja meie jaoks suur uhkus," lisas klubi president Kyle Krause pressikonvenretsil. "Lisaks juhioskustele on ta ka iseloomult suurepärane inimene. Me näeme iga päev kirge, mida ta Parma vastu tunneb ja oleme tema pühendumuse üle väga õnnelikud."