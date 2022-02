NHL: Penguins ja Hurricanes olid võidukad

Penguinsi esimesed kaks väravat viskasid Jevgeni Malkin ja Chad Ruhwedel. Võiduvärava autor oli kolmandal perioodil Sidney Crosby. Väravavaht Casey DeSmith tegi 32 tõrjet. Teise järjestikuse kaotuse saanud Blue Jacketsi eest said väravad kirja Jack Roslovic ja Oliver Bjorkstrand.

Carolina Hurricanes alistas 2:1 Edmonton Oilersi. Teuvo Teravainen kogus Hurricanesi eest värava ja resultatiivse söödu ning värava sai kirja ka Sebastian Aho. Väravavaht Federik Andersen tegi 29 tõrjet. Oilersi ainsa värava viskas Derek Ryan.

Väravavaht James Reimer tegi San Jose Sharksi eest 39 tõrjet ning viis meeskonna 3:1 võiduni Seattle Krakeni üle. Oma karjääri esimesed NHL-i väravad viskasid Sharksi eest Scott Reedy ja Jonah Gadjovich. Skoori tegi ka Ryan Dzingel. Krakeni värava viskas Morgan Geekie.

