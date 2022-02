Vaprusega liitus laenulepingu alusel Serbia keskkaitsja

Eelmisel hooajal FCI Levadiaga lepingu sõlminud Lukovic sai meeskonna eest platsile kahes Premium liiga kohtumises. Peamiselt esindas serblane Levadia U-21 esiliiga meeskonda, osaledes seitsmes mängus ja lüües kaks väravat.

"Meie kahe hooaja vahelise perioodi viimane täiendus on keskkaitsja Luka Lukovic. Temaga on meie kaitseliinis juures nii võimsust kui pikkust, nimelt on Luka veidi rohkem kui kahe meetri pikkune. See ning Luka oskused teevad meid tugevamaks nii kaitsemängus kui ka standardolukordades. Loomult on Luka ambitsioonikas mängija, kes soovib ennast laenuperioodil meie juures maksimaalselt tõestada ning loodame tema tõhusale panusele võitluses Premium liiga tihedas konkurentsis," ütles juhatuse liige Karl Palatu Vapruse koduleheküljel.

"Olen Eestis mänginud ühe aasta ning minu muljed Eestist ja eestlastest on suurepärased. Eestlased on väga viisakad, lahked ja sõbralikud. Ühtlasi on jätnud positiivse mulje nii Tallinna kui ka Pärnu linna puhtus. Minu eesmärgiks on tuua Pärnu meeskonnale võimalikult palju punkte ning anda igas mängus endast parim. Tean, et Pärnu meeskonnal on palju fänne ning ootan väga nendega kohtumist, et saaksime igat väravat ja võitu üheskoos tähistada! Meeskond on hästi komplekteeritud ja usun, et suudame koos selle hooaja positiivselt meeldejäävaks muuta. Kohtume staadionil!" sõnas Lukovic.