Stephens võitis Mehhikos karjääri seitsmenda WTA tiitli

Stephensi jaoks on see karjääri seitsmes WTA üksikmängu tiitel. 2017. aastal võitis ta USA lahtised ning 2018. aastal WTA kõrgeima kategooria turniiri Miamis. Samal aastal tõusis ta naiste maailma edetabelis karjääri kõrgeimale ehk kolmandale kohale.

"Hooaeg alles algas ning seega tuleb veel palju tennist mängida, kuid olen väga põnevil," ütles Stephens pärast võitu. "Olen õnnelik, et suutsin seda teha ja tiitli võita. Loodetavasti suudan selle hea hooga jätkata."

"Ma arvan, et ma valmistusin uueks hooajaks terve eelmise aasta, pühendusin treeningutele ja oma vormile. Ilmselgelt ei näinud ma kohe tulemusi, kuid nüüd on tore näha, et see kõik tasus ennast ära. Ma tahan naasta sinna, kus ma olin. See on minu jaoks endiselt väga oluline ja ma arvan, et see on võimalik," lisas seitsmenda tiitli võitnud ameeriklanna.

Lucky number 7



@SloaneStephens completes a stellar comeback against Bouzkova and will leave with the title! #AbiertoAKRON pic.twitter.com/uwBxUQR59l — wta (@WTA) February 28, 2022

Paarismängus võitsid tiitli ameeriklanna Kaitlyn Christian (WTA 76.) ja valgevenelanna Lidzija Marozava (WTA 57.), kes alistasid Hiina paari Wang Xinyu (WTA paarismängu 90.) ja Zhu Lini (WTA paarismängu 119.) 7:5, 6:3.