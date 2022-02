Naiste käsipalli meistrivõistlustel lähevad vastastikku Kehra ja Mella

Kehra ja Mella on tänavu juba korra kohtunud, kui jaanuari keskel toimunud mängus suutis Reval-Sport oma paremuse kindlalt 33:25 maksma panna. "Mella vastu tuleb meil kaitses palju tegemist, sest tegemist on väga aktiivse ja jõulise võistkonnaga, kuid me ei anna lihtsalt alla ja proovime lõpuni võidelda," ütles tollal meistrivõistlustel Kehra eest kolme mänguga 23 väravat visanud Merili Heinla.

Reval-Sport/Mella on meistrivõistlusi alustanud võimsalt, kui kolmest mängust on võetud sama palju võite ning keskmiselt on seda tehtud lausa üheksa väravaga. Võistkonna resultatiivseimaks mängijaks on turniiri resultatiivsustabelit juhtiv Angelika Šalk, kes on skoorinud koguni 28 korda. Anastasjia Bušina on oma tiimi edusse panustanud 23 tabamusega. "Ootan meeskondlikku mängu, üksteise emotsionaalset toetamist ja vägevat naiskonnavaimu," rääkis Bušina enne eelmist omavahelist kohtumist.

Eriti muljetavaldav on meistrivõistlustel olnud just Reval-Sport/Mella kaitsetöö, kui kolme kohtumisega on endale lastud visata vaid 65 väravat, edestades koguni 25 tabamusega selles arvestuses teisel kohal paiknevat Aruküla/Mistrat. Siinkohal tasub kindlasti ära mainida Mella väravas tänavu hiilgavat tööd tegevat Darja Belokurovat, kellel on selle numbri väiksuses kindlasti suur roll.

Naiste meistrivõistluste järgmised kohtumised:

28.02 19:00 HC Kehra - Reval-Sport/Mella (Kehra Spordihoone)

07.03 19:00 HC Kehra - Aruküla/Mistra (Kehra Spordihoone)