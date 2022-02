Eesti kurlingupaar pääses maailma edetabelis esikümnesse

"Marie ja Harri on Eesti tugevaim kurlingupaar ning kuigi sel korral ei õnnestunud neil olümpiamängude piletit lunastada, loodame, et meie noortel mängijatel on nende suurimad võidud alles ees. Nad on rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja MK-etappidel oma kõrget taset korduvalt tõestanud ka maailma tippude vastu mängides ning on võitnud võistkondi, keda oleme just näinud mängimas Pekingi olümpiamängudel," sõnas Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Eesti kurlingumängija Lill tõdes, et jooksvat kurlinguhooaega iseloomustavad nii tugevad võidud kui ka valusad kaotused. "Kindlasti ei kulgenud kõik plaanipäraselt, kuid sportlastena peame olema valmis nii võitudeks kui kaotusteks. Edetabelikoht meile eelist ei anna, pigem motiveerib see vastaseid meid tõsiselt võtma ja meie vastu paremini mängima."

"Olles maailma tugevaima kümne seas ei saa me loota sportlikule õnnele või vastaste vigadele, meil tuleb mängida maailmatasemel kurlingut. Hetkel jätkame oma treeningutega ning meie suur eesmärk on võita märtsis Eesti meistrivõistlused segapaaride seas, täita kvalifikatsioonitingimused ning võistelda aprilli lõpus toimuvatel maailmameistrivõistlustel," kommenteeris Lill.

Edetabeli eesotsas on Norra segapaar Kristin Moen Skaslien ja Magnus Nedregotten, kes juhivad edetabelit veenvalt 414,072 punktiga. Pekingi taliolümpiamängudel said nad kaela hõbemedali. Teisel kohal on Šveitsi segapaar Daniela Rupp ja Kevin Wunderlin 272,482 punktiga ning kolmandal kohal asub Šveitsi segapaar Jenny Perret ja Martin Rios, kellel on teenitud 266,110 punkti.

Kurling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga ning juba märtsi alguses saab Eesti ratastoolikurlingu võistkonda näha võistlemas Pekingi paraolümpiamängudel. Viimati osales Eesti taliparaolümpiamängudel 2002. aastal, kui Eestit esindas Salt Lake Citys kelguhoki meeskond.