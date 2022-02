Vaata lühikest klippi "Kalevi" mängufilmist

"Eks see oli lühike klipp ja ma tean, et seda filmi on tehtud. Aga ma ei oska midagi väga oodata," kommenteeris stuudios viibinud Heino Enden, kes ise küll 1991. aastal meeskonda ei kuulunud.

"Need inimesed, kes seal sees või lähedal on olnud ja tunnevad neid mängijaid, siis nendele see film võib-olla ei pakugi nii suurt... pigem on tavalisele spordisõbrale või annab spordist vähe kaugemal olevale inimesele pildi, mis seal sees toimus. Meile on see kõik väga tuttav ja ma usun, et see ei üllata millegagi."

Kalevi 1991. aasta meistritiitel tuli poliitilistes tõmbetuultes ning Enden nõustub, et sport ja poliitika on omavahel seotud. "See 91. aasta võit võib-olla sportlikus mõttes ei olnudki nii oluline meile, kui just see, et sattus sellisesse aega," lausus ta.

"See aasta, see koht - seda oli meie rahvale ja identiteedile nii vaja. Seal see mängis palju suuremat rolli. Sest liidu meistrivõistlused olid sellisel ajal juba... paljud ei mänginud, paljud olid ära sõitnud, aga me väga õigel ajal ja kohas võitsime."