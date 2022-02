Napilt Neprjajevat võitnud Johaug: me ei peaks venelastega võistlema

Pekingis kolm olümpiakulda võitnud Johaug edestas Neprjajevat vaid 1,2 sekundiga, kolmandaks tuli Krista Pärmäkoski (+16,5).

Laupäeval teatas Norra suusaliit, et Venemaa sportlased ei ole järgmisel nädalal oodatud Drammeni ja Oslo MK-etappidele. Sellega nõustus pühapäeval ka Johaug.

"Tunnen [Venemaa] sportlastele kaasa, ma mõistan, et nemad ei ole milleski süüdi," rääkis Johaug NRK-le. "Teisalt arvan, et on täiesti vale [et nad saavad MK-sarjas edasi võistelda]. Nad esindavad oma riiki, lipp rinnal ja mütsil. See, et nende riik saab praeguses olukorras spordivõitude eest võidelda, on täielikult vale."

"Mul on sportlastest kahju, aga minu arvates ei ole õige, et nad võivad võistelda. Sport on Venemaal tähtis ja see, mida Venemaa praegu teeb, on täiesti kohutav," lisas Johaug.

Eestlannasid Lahtis stardis ei olnud.