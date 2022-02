Sappinen kuulus neljandat liigamängu järjest Piasti algkoosseisu

Sappinen tegutses peamiselt paremal äärel, aga Piasti ründavad mängijad vahetasid vastavalt olukorrale kohti, vahendab Soccernet.ee.

Piast tegi esimese vahetuse 65. minutil, kui mäng lõppes Sappineni jaoks. Sappinen on nüüd neli liigamängu järjest Piasti algkoosseisu kuulunud, aga ta on nendes mängudes 52., 60., 46. ja 65. minutil välja vahetatud.

Piast asub Poola kõrgliigas 30 punktiga üheksandal kohal, kuid tabeliseis on tihe, sest näiteks kolm punkti rohkem kogunud Gornik on kuuendal kohal. Piasti järgmine kohtumine on kavas 5. märtsil, kui minnakse vastamisi Zaglebiega, kes heitleb liigasse püsimajäämise nimel.