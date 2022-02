Nädalaga 14 palli võrgust korjanud Leeds otsustas Bielsa vallandada

Leeds on viimasest kuuest liigamängust saanud vaid ühe punkti, viimase viie mänguga on endale lubatud lüüa 20 väravat. 26 mänguga on Leedsi väravate vahe 29:60, rohkem pole oma võrgust pidanud korjama ükski meeskond.

Jalgpalliringkonnas kõrgelt hinnatud 66-aastane argentiinlane sai Leedsi peatreeneriks 2018. aasta juunis ja aitas klubi 16 hooaega kestnud pausi järel tagasi Inglismaa kõrgliigasse, kus kevadel lõpetati üheksanda kohaga.

"See on raskeim otsus, mida olen oma karjääri jooksul Leedsis pidanud tegema," sõnas klubi esimees Andrea Radrizzani. "Marcelo käe all oli meil kolm imelist hooaega ja ilusad ajad naasid Elland Roadile. Ta muutis klubi kultuuri ja tõi siia võitva mentaliteedi."

Marcelo Bielsa... the man who took @LUFC home pic.twitter.com/ZzVf277ZUl — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 27, 2022

Suurbritannia meedia kirjutab, et tõenäoliselt saab Leedsi uueks peatreeneriks ameeriklane Jesse Marsch.