Mbappe ja Messi aitasid PSG-l kaotusseisust võita

Külalismeeskond Saint-Etienne alustas mängu hästi, kui nõelas teravate kiirrünnakutega PSG kõrge kaitseliini taha ning otsustavatel hetkedel sundisid sekkuma nii Marquinhost, Presnel Kimpembet kui Gianluigi Donnarummat.

16. minutil karistaski Denis Bouanga ära Danilo Pereira pallikaotuse ja viis külalised 1:0 juhtima, aga ülejäänud mäng kuulus PSG-le. Kõigepealt leidis Lionel Messi 42. minutil hiilgava sööduga Kylian Mbappe ja sama duo kombineeris ka PSG juhtvärava kaks minutit pärast teise poolaja algust. 52. minutil oli Mbappe ise sööduandjaks, kui tõstis palli välisküljega Danilo pea peale, kes vormistas lõppskooriks 3:2.

PSG on 26 mänguga kogunud 62 punkti, teisel kohal olev Nice jääb neist maha 16 punktiga. Mbappe tõusis oma kahe tabamusega väravalööjate edetabeli tippu, sest kuigi 14 väravat on löönud ka Wissam Ben Yedder, on prantslasel ka kümme resultatiivset söötu.