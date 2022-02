Steinburg lõpetas Andaluusia mitmepäevasõidu neljandana, Pruus 10.

Koos paarilise Janina Wüstiga võistelnud Steinburg sai viimasel etapil kuuenda koha ajaga 2:22.18. Viienda etapivõidu teenisid Ariane Lüthi ja Amy Wakefield (2:14.48), edestades duosid Janine Schneider – Irina Luetzelschwab (2:16.40) ja Lejla Tanovic – Stefanie Regina Dohrn (2:19.11).

"Raske päev oli minu jaoks," rääkis Steinburg. "Juba esimestel kilomeetritel tundsin, et täna saab väga raske olema. Vajusin läbi naiste grupi ja olin täitsa viimane. Esimese tõusu tegime teistega võrreldes väga aeglaselt. Lisaks tulid tagant master-klassi mehed, kes hakkasid mööduma. Oli korralikult segadust ja me ei saanud päris oma sõitu teha."

"Seejärel hakkasime vaikselt tõusvas joones sõitma, jõudsime mõnedele naiste paaridele järele ja möödusime neist. Taaskord sõitsime teistega võrreldes teise poole sõidust kiiremini ning tehnilisi vigu õnnestus samuti vältida. Igal juhul oli väga põnev võistlus. Väga vajalik ja hea tiimitöö kogemus eesolevat hooaega silmas pidades ning usun, et võime rahule jääda. Minu päevad olid siin pidevalt üles-alla, aga õnneks on nüüd piisavalt aega, et taastuda ja seejärel valmistuda järgnevateks võidusõitudeks," lisas eestlanna.

Kokkuvõttes pälvisid ühe etapi võitnud Steinburg ja Wüst neljanda koha ajaga 19:39.30. Pjedestaalile mahtusid Lüthi – Wakefield (18:39.13), Schneider – Luetzelschwab (19:07.36) ja Tanovic – Dohrn (19:23.38).

Koos Enrique Morcillo Vergaraga sõitnud Pruus sai viimasel etapil üheksanda koha ajaga 1:50.27. Esikoha teenisid Martin Frey ja Simon Stiebjahn (1:46.08), jättes teisele ja kolmandale kohale duod Miguel Munoz Moreno – Tiago Ferreira (1:46.32) ja Andreas Seewald – Martin Stosek (1:47.25).

"Alguses oli jälle raske. Peab selle kallal tööd tegema, et kohe liikuma saaks esimeste tempos. Sõidu teises pooles läks jälle paremaks. Kokkuvõttes võib rahule jääda, kuigi eks alati tahaks rohkem," ütles Pruus.

Üldarvestuses lõpetasid Pruus ja Vergara kümnendal positsioonil ajaga 15:26.16. Mitmepäevasõidu võitsid Seewald ja Stosek (14:31.15), pjedestaalile mahtusid veel Wout Alleman – Fabian Rabensteiner (14:37.15) ja Hans Becking – Jose Dias (14:40.58).

Hispaanias Banyolesi toimunud Copa Catalana International/Super Cup Massi olümpiakrossi võistlusel (HC) võidutses valitsev maailmameister Evie Richards ajaga 1:07.42. Alessandra Keller jäi temast 31,1 ja Annie Last 48,2 sekundi kaugusele. 17. koha saanud Lõiv kaotas võitjale kolme minuti ja 54 sekundiga.

"Banyolesi võistlus on alati olnud väga intensiivne, sest rada ei ole väga tehniline ja seetõttu on tempo alati kõrge. Täna tundsin end natuke paremini kui Chelvas. Samas on ikka aru saada, et natuke jääb veel kiirusest ja jõust puudu," ütles Lõiv. "Lisaks juhtus rajal naljakaid situatsioone - sain konkurendilt jalaga vastu pead, joogipunktis oli natuke segadust ja konkurendist möödudes läksin põõsast liiga lähedalt mööda, mis tõmbas käe veriseks."