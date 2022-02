Mehhikos võidutsenud Nadal pikendas võiduseeria juba 15 mänguni

35-aastane Nadal võitis tund ja 55 minutit kestnud laupäevase finaali 6:4, 6:4, kuigi kaotas teises setis kahel korral oma servi. "Mul olid mängu jooksul mõned väga rasked hetked, aga suutsin need päästa ja siis kasutasin oma võimalused ära," ütles hispaanlane.

Nadal, kes on Acapulcos ühtlasi turniiri noorim ja ka vanim võitja, teenis Mehhikos oma pika karjääri 91. ATP turniirivõidu. "See on alati olnud väga eriliseks paigaks. Ammutan Mehhiko inimestelt unikaalset energiat," sõnas Nadal.

Ühtlasi pikendas Nadal sellega oma karjääri parimat hooaja algust, kui on 2022. aastal võitnud juba 15 mängu järjest. Nende hulgas on kaks võitu esmaspäeval maailma esireketiks kerkiva Daniil Medvedevi üle, üks Austraalia lahtiste finaalis ja teine Mehhiko turniiri poolfinaalis.

Maailma seitsmes reket Andrei Rubljov teenis oma karjääri kümnenda ATP turniirivõidu, kui alistas laupäeval toimunud Dubai ATP 500 kategooria turniiri finaalis tšehhi Jiri Vesely (ATP 123.) 6:3, 6:4. Eelmisel nädalal võitis heas hoos venelane Marseille'i turniiri, kui oli finaalis 7:5, 7:6 (4) parem Kanada esinumbrist Felix Auger-Aliassime'ist.