Morant nihutas Memphise punktirekordit, DeRozani ajalooline seeria lõppes

Morant viskas kolmandal veerandajal 20 punkti ja tabas 28-st viskest 15. Memphise eelmine põhihooaja punktirekord kuulus 2007. aastast Mike Milleri (45 punkti) nimele, kuigi Morant kogus eelmisel hooajal play-off'is Utah Jazzi vastu ka 47 silma.

Sel hooajal Bullsi eest suurepäraselt mänginud DeMar DeRozan viskas kaotusmängus 31 punkti, ümmarguse summani jõudis ta juba kümnendat mängu järjest. Viimase Bullsi pallurina sai sellega hakkama Michael Jordan hooajal 1990/91. Küll tabas DeRozan 29-st viskest kümme, millega lõppes talle NBA rekordi toonud seeria, kus ta viskas kaheksas järjestikuses mängus vähemalt 50-protsendise visketabavuse juures vähemalt 35 punkti.

Memphis on läänekonverentsis 42 võidu ja 20 kaotusega kolmas, Chicago idas 39 võidu ja 22 kaotusega teine. Nende selja taga on neli meeskonda 36 võidu peal, üheks neist on Boston Celtics, kes sai laupäeval 11. võidu viimasest 12 mängust, kui alistas 113:104 Detroit Pistonsi.

Kyrie Irving viskas oma hooaja rekordit tähistavad 38 punkti ja aitas Brooklyn Netsi 126:123 võiduni Milwaukee Bucksi üle. Tiitlikaitsjat ei päästnud ka Giannis Antetokounmpo 29 punkti ja 14 lauapalli ega Bobby Portise 30 punkti ja 12 lauapalli.

Teised tulemused:

Atlanta - Toronto 127:100

Cleveland - Washington 92:86

Miami - San Antonio 133:129

Denver - Sacramento 115:110