"Võistlejate nimekiri on päris palju muutunud. 38 riigi asemel on meil 20 riiki, osavõtjate arv on ka seega kordades väiksemaks läinud," rääkis Miss Valentine'i peakorraldaja Janika Mölder ERR-ile. "Kõigepealt koroonaprobleem: üks Norra tiim võttis end maha, kuna üks võistleja oli nakatunud, teine Norra tiim võttis maha ja nii läks lumepallike veerema. Edasi siis juba kõige muu pärast, mis maailmas toimub."

Tänavusel Miss Valentine'i GP-l Venemaa koondist ei ole, samuti ei võistle Ukraina esinumbrid. "Siin on need Ukraina võimlejad, kes tulid enne GP-d toimunud rahvusvahelisele turniirile. Põhimõtteliselt otsustasid nad, et võistlevad ka GP-l," selgitas Mölder. "Turniiril olid ka Vene sportlased, aga kui see situatsioon juhtus, ei võistle nad enam oma lipu all. Nad jõudsid siia esmaspäeval-teisipäeval, nad peaksid ära minema pühapäeval. Loodan, et nad kõik saavad siit korralikult minema."

"[GP-l võistlema pidanud] Vene koondis oli lennujaamas, nad olid check-in'i ära teinud ja siis helistas neile koondise peatreener, kes ütles, et te ei lenda mitte kuskile, võtke asjad ja tulge koju tagasi. Valgevenega läks natuke teistmoodi: turniiril osalejad tulid isikliku bussiga, tugeva spordihingega OM-pronks Alina Harnasko ütles oma treenerile, et mina tahan minna, läheme autoga! Nad panid hääled sisse, tegime Eesti võimlemisliiduga mitmeid kirju ja nemad on kohal," lisas Mölder.

"Olen iga päev, iga öö rääkinud Ukraina koondise peatreeneri Irina Derjuginaga, nad on Kiievis varjendites. Tüdrukud on ilma vanemateta koos, sest nende koondis treenib Kiievis ja enamus neist ei ole sealt pärit. Hoiavad kõik hinge kinni, et nad kõik ellu jääks ja elu edasi läheks," rääkis Mölder.

Peakorraldaja sõnul on ta pidevas infovahetuses ka rahvusvahelise föderatsiooniga. Kui võitma peaks Vene või Valgevene sportlased, ei mängita neile oma riigi hümni ega heisata nende riigilippe.

Kõigele vaatamata usub Mölder, et saali lubatud tuhandepealine publik näeb Tartus ilusat võistlust. "Praktiliselt kaks aastat ei ole iluvõimelejad saanud võistelda. Meie võistluse kõige tähtsam osa on muidugi GP. See nimekiri on kindlasti lühem, aga seal on väga häid võimlejaid, keda vaadata. Usun, et need inimesed, kes siia saali tulevad, näevad tõesti ilusat võimlemist," tõdes Mölder.