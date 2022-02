OTSEBLOGI | Kontaveit mängib Doha turniiri finaalis maailma kaheksanda reketiga

Kontaveit - Swiatek

Enne mängu:

Kontaveit teenis üheksanda järjestikuse võidu, lõpetades poolfinaalis Läti esinumbri Jelena Ostapenko (WTA 13.) üheksamängulise võiduseeria. Kontaveit jäi peale 6:1, 6:4. Swiatek sai esimest korda jagu kreeklanna Maria Sakkarist (WTA 6.), võidutsedes poolfinaalis 6:4, 6:3.

Eesti esireket pääses finaali juba seitsmendat korda viimase poole aasta jooksul. Tegemist on ka juba üheksanda finaaliga, kus eestlanna kahe hooaja jooksul jõudnud. Seda on rohkem kui ühelgi teisel naistennisististil. Ühe finaaliga jääb eestlannale alla maailma esireket Ashleigh Barty.

Viimase poole aasta jooksul on eestlanna jõudnud WTA turniiride finaalidesse seitse korda ja võitnud neist pea kõik – ainus kaotus tuli vastu võtta novembris WTA finaalturniiril Garbine Muguruzalt. Ühtekokku on Kontaveit mänginud 14 WTA finaalis ja teeninud kuus turniirivõitu.

Swiatekile on see karjääri viies finaal, varasemast neljast on ta võitnud kolm.

Omavahel on 26-aastane Kontaveit ja 20-aastane Swiatek mänginud neljal korral ja seis on 2:2 viigis. Seejuures viimastes matšides – mullu Prantsusmaa ning USA lahtistel – jäi peale Swiatek.

Kontaveit on tänavu saanud kolm ja Swiatek kaks võitu esikümnemängijate üle.