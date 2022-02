Maailma esireketiks tõusev Medvedev kaotas taas Nadalile

26-aastane venelane loovutas esimeses setis üha ja teises kaks servigeimi. Seejuures teenis Medvedev ka ise koguni 11 murdepalli, aga ei realiseerinud neist ainsatki. Kehv oli ka venelase teine serv - ta teenis neist vaid 25% punktidest (Nadal 65%).

Tegemist oli Austraalia lahtiste finaali kordusmänguga, sest samad mehed olid vastamisi vähem kui kuu aega tagasi Melbourne'is, kus Nadal kaotas kaks esimest setti, aga võitis seejärel kolm järgmist.

"Daniil mängis teises setis väga agressiivselt, tehes stoppe ja äralööke," lausus varem kolm Acapulco turniiri võitnud hispaanlane.

"See oli väga raske. Mul oli veidi õnne, et selle seti võitsin, sest tal oli nii palju võimalusi. Imeline on võita maailma esinumbrit ja suurepärane on olla finaalis."

Finaalis läheb Nadal vastamisi britt Cameron Norrie'ga (ATP 12.), kes oli teises poolfinaalis üle kreeklasest Stefanos Tsitsipasest (ATP 4.) 6:4, 6:4.

"Norrie on sel aastal kõvasti edasi arenenud. Me oleme Acapulcos 500-se turniiri finaalis, nii et ei saa oodata lihtsat vastast. Sellest tuleb väljakutse, aga see põnev."