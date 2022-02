Hardeni debüüt Philadelphia 76ersis õnnestus

Harden viibis platsil 35 minutit ning viskas 27 punkti (sh kolmesed 5/7) ja andis 12 resultatiivset söötu. Philadelphia paremad olid Joel Embiid 34 punkti ja kümne lauapalliga ning Tyrese Maxey 28 punktiga. Minnesota ridades viskas Karl-Anthony Towns 25 silma.

Philadelphia tähtede Hardeni ja Embiidi koostöö sujus hästi. "Me oleme isetud, tahame lihtsalt võita," lausus värske täiendus. "Suurepäraseid asju pigem juhtub, kui et ei juhtu. Minu ülesanne on tulla ja aidata siin tiimis igaüht."

Embiid oli pärast kohtumist naerul. "Seda ma ootasin. Ma ei ole kunagi oma elus nii vaba olnud. Tõsiselt, see söötmine - ma isegi ei oodanud seda, aga need [söödud] lihtsalt tulid järjest."

Liiga liidermeeskonna Phoenix Sunsi kaheksamänguline võiduseeria katkes. Kodus jäädi alla New Orleans Pelicansile 102:117 (22:31, 28:22, 31:42, 21:22). C.J. McCollum oli 32 punktiga võitjate parim.

New York Knicksi tagamängija R.J. Barrett viskas karjääri punktirekordiks 46, aga meeskond kaotas sellegipoolest kodus Miami Heatile 100:115 (32:30, 23:35, 30:25, 15:25).

Luka Doncic viskas 23 punkti ja jagas 11 resultatiivset söötu, kuid Dallas Mavericks pidi võõrsil tunnistama Utah Jazzi 114:109 (31:34, 29:33, 29:19, 25:23) paremust.

NBA hooaja kõige suurema skoori mäng sündis Washingtonis, kus kohalik Wizards kaotas alles teisel lisaajal San Antonio Spursile 153:157 (33:30, 38:45, 29:26, 30:29, 23:27).

Tulemused: Charlotte - Toronto 125:93, Indiana - Oklahoma City 125:129 la, Orlando - Houston 119:111, Washington - San Antonio 153:157 la, New York - Miami 100:115, Minnesota - Philadelphia 102:133, Phoenix - New Orleans 102:117, Utah - Minnesota 114:109, LA Lakers - LA Clippers 102:105.