Steinburg võitis Andaluusias mitmepäevasõidu pikima etapi

Steinburg ja Wüst (3:55.36) edestasid siiani kõik etapid võitnud duot Ariane Lüthi ja Amy Wakefieldi üheksa sekundiga. Kolmanda koha sai Leedu paar Katazina Sosna - Greta Karasiovaite (4:01.08).

"Esimest korda sain sõita Hispaanias vihmase ilmaga ja tundub, et eestlasele see sobib," ütles Steinburg naljatledes etapi järel. "Täna hommikul tundsin üle pika aja, et olemine on päris okei. Stardist minnes oli kohe 7-8 kilomeetrit tasast maad, mida naised võtsid rahulikult. Mulle see sobis, sest sain end rahulikult soojaks kerida. Esimesel tõusul, mida oli mõned kilomeetrid, tundsin end väga okeilt. Muidu on naised eest kohe ära sõitnud, aga täna jõudsin kõikidega kaasa minna."

"Kuna mul väga palju head enesetunnet siin tuuril pole olnud, siis mõtlesin lihtsalt, et sõidan nii palju kui jaksan ja näeb, mis saab," jätkas Steinburg. "Algul olime 4.-6. positsioonil, aga siis vaikselt hakkasime ettepoole liikuma ning saime eesolevaid paare järjest kätte. Ühel asfalditõusul jõudsime liidriteni, kes meid nähes natuke ära ehmatasid. Sõitsime oma tempoga edasi ja nad ei jõudnud meile järgi tulla. Üllatav oli, kui ühe pikema tõusu otsas öeldi vaheks juba minut."

"Tehniliselt oleme siinsetel laskumistel väga kiired. Kui Ariane ja Amy meid uuesti kätte said, siis oli laskumistel eriti hästi näha, kuidas nad seal maha jäid ja sirgetel uuesti järele tulid," rääkis Steinburg, kes 30. kilomeetril elas üle ka ühe äreva hetke. "Pidurdasin kruusasel pinnal esipiduriga natuke palju ja ratas läks alt, aga õnneks midagi hullu ei juhtunud. Kompuuter läks vaid katki."

"Õnneks finišis sprinti ei pidanud tegema, sest see pole mu tugevaim külg," jätkas Steinburg. "Hea meel, et olen end peale haigust uuesti leidmas. Loodame, et homseks jäi ka midagi."

Meeste seas võidutsesid Anreas Seewald ja Martin Stosek ajaga 3:07.41. Teisena lõpetasid Jose Dias - Hans Becking (3:07.42) ja kolmandana Martin Frey - Simon Stiebjahn (3:08.54). Pruusi ja Vergara lõpuajaks mõõdeti 3:12.41.

"Tänase etapi kohta polegi palju öelda. Suhteliselt sama asi, mis kolmandal etapil - alguses oli mega raske ja ei suutnud esimestega kaasa minna. Seejärel jälle terve päev paarilise tagarattas kannatamine," ütles Pruus.

Andaluusia mitmepäevasõidu viimasel etapil on kavas 43 kilomeetrit.

Fotol: Greete Steinburg ja Janina Wüst võitsid Andaluusia mitmepäevasõidu viienda etapi (Roland Vogelmann)