Raasiku/Mistra külastab Balti liigas Põlvat ja Kehrat

Servitil on Balti liiga liidrina 36 punkti ja eelmisel laupäeval kindlustati koht kahe parema seas ja sellega otsepääse finaalturniirile. Viljandi jääb Eesti meistrist kahe silmaga maha, aga on ka mängu vähem pidanud. Seega põhiturniiri võidu eest läheb veel lahinguks, ehkki võrdsete punktidega lõpetades on omavahelistes mängudes eelis põlvalastel.

Eesti duo taga läheb põnevaks heitluseks

Viljandi vajab järelejäänud kohtumistest vaid kaht punkti, et sarnaselt Servitile koht finaalturniiril kindlustada. Nädalavahetusel kohtutakse Ludza SK Latgolsi ja HK Ogrega, keda oktoobris selgelt – vastavalt 22- ja 11-väravalise vahega – võideti.

Nelja meeskonna finaalturniir toimub 23. ja 24. aprillil ning korraldava linna ja klubi valib Balti liiga juhtkond pärast põhiturniiri lõppu. Ülejäänud kaks kohta mängitakse välja kaheosalistes veerandfinaalides, kuhu edenevad põhiturniiril kolmandale kuni kuuendale kohale platseerunud tiimid.

Hetkeseisuga pääseks veerandfinaali ainult Leedu klubid, aga viimastes voorudes võib tiheda tabeli tõttu veel muudatusi tulla. Vilniuse VHC Šviesal on 31 punkti (22 mängust), järgnevad Kaunase Granitas-Karys 27 (21), HC Vilnius 26 (20), Klaipeda HC Dragunas 25 (21) ja Läti meister Dobele ZRHK Tenax 23 (21) silmaga.

Nagu Viljandi, nii sõidab Ludzasse ja Ogresse sel nädalavahetusel ka SK Tapa. Oktoobris saadi seni punktita Latgolsist kodusaalis 31:23 jagu, ent HK Ogrele kaotati suures pommitamislahingus väga valusalt – 38:39. Tapa on liigatabelis kümnendal kohal 13 punktiga, vaid kolm silma maas kodusest konkurendist Kehrast.

Jüri Lepp: Balti liiga on väga äge!

Debüüthooaega Balti liigas lõpetav Raasiku/Mistra on senise 20 vooruga kogunud üheksa punkti ning sõidab nüüd lisa hankima Põlvasse ja Kehrasse. Servitile on raasikulased sel hooajal kolm korda alla jäänud, ent viiest vastasseisust HC Kehra/Horizon Pulp&Paperiga üks võideti – novembrikuises koduliigamängus oldi 26:23 paremad.

"Lõpusirgel võib öelda, et punktisaagi suhtes lootsime ehk pisut enamat. Aga samas ei uskunud ma, et tase nii kõrge on. Balti liiga on tänapäeval väga äge, ühtlane ja meie meeskonnale kindlasti kasulik," tunnistas Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp.

"Teadsime, et meil saab raske olema. Kuna osales paaritu arv ehk 13 klubi, siis uustulnukana pidime läbi hooaja mängima pühapäeviti nii-öelda värske meeskonna vastu, kes päev varem oli mänguvaba. Koosseisus oli muutusi ja kohe algul ei loksunud kõik paika, aga oleme päris hästi ka tippudele vastu saanud," sõnas Lepp.

"Kui tasemest veel rääkida, siis Eesti ja Leedu klubid on selgelt viimaste hooaegadega juurde pannud, Lätis nii ühtlane seis pole. Koroonaviirus on muidugi seganud, aga meil on tugev püramiid ning oleme alati saanud noori juurde võtta ja neile kogemusi anda," analüüsis Kehra juhendajana kolm korda Balti liiga võitnud treener.

Eesti klubide mängud Balti liigas sel nädalavahetusel:

26.02. 14:00 Ludza SK Latgols – Viljandi HC (Ludzas)

26.02. 15:00 HK Ogre – SK Tapa (Ogres)

26.02. 18:00 Põlva Serviti – Raasiku/Mistra (Põlvas)

27.02. 13:00 Ludza SK Latgols – SK Tapa (Ludzas)

27.02. 13:00 HK Ogre – Viljandi HC (Ogres)

27.02. 14:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Raasiku/Mistra (Kehras)