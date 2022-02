"Balti riikide olümpiakomiteed - Eesti, Läti, Leedu - ja kõik meie spordikogukonnad on kohkunud äärmuslikest, invasiivsetest ja laastavatest tegudest Ukraina ja tema inimeste vastu, kes on meie sõbrad ja kolleegid - sportlased ja nende abilised," kirjutati ühispöördumises, kuhu olid allkirja andnud kõigi Balti olümpiakomiteede presidendid.

"Meie oleme teie sõbrad, me oleme üks olümpiapere, oleme valmis osutama igasugust toetust ja abi teie sportlastele ja nende lähedastele. Palun andke meile teada, millest abi on vaja ja me anname teie heaks oma parima."

Sõjategevus Ukrainas ei ole jätnud mõjutamata ka sealset spordielu. Nii ei jätku planeeritult näiteks Ukraina jalgpalliliiga hooaeg ning Ukraina klubides mängivad Eesti jalgpallurid naasevad kodumaale.

Eelmise aasta Tokyo olümpiamängudel osales 155 Ukraina sportlast, kes kogusid 19 medalit, nende seas ühe kulla. Pekingi taliolümpiamängudel oli koondise koosseisus 45 sportlast ja saagiks kujunes üks hõbemedal.