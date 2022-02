Gazpromi logo kaob Schalke mängusärgilt

Venemaa riiklik gaasifirma Gazprom on olnud Schalke sponsor juba 15 aastat, aga riigi äsjane sissetung Ukrainasse on seadnud asjad teise valgusesse. Edaspidi on Schalke mängusärgil lakooniline kiri "Schalke 04".

Mõni päev tagasi otsustas Saksamaa väljaanne Bild asendada kõikidel Schalke meeskonna piltidel Gazpromi logo üleskutsega "Vabadus Ukrainale!"

Schalke mängib tänavu Saksamaa tugevuselt teises liigas, aga kuulus varasemalt 30 aastat kõrgeimasse seltskonda. Veel 2018. aastal tuli klubi Saksamaa meistrivõistlustel Müncheni Bayerni järel teiseks.

Gazpromi näol on tegemist ka ühe Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) olulisema sponsoriga ja Gazpromi nime kannab ka Peterburi staadion, kuhu on planeeritud Meistrite liiga finaal, mis küll suure tõenäosusega mujale viiakse.