Belgia sprinter sai teise võidu, Pogacari seis muutus korraks ärevaks

23-aastane Philipsen edestas finišispurdis hollandlast Olav Kooiji (Jumbo-Visma) ja iirlast Sam Bennettit (Bora - Hansgrohe), teenides nii oma teise etapivõidu sel velotuuril. Belglase enda sõnul see aga lihtsalt ei tulnud.

"Minu lahtivedajal läks kett maha ja nii oli pisut segadust, et leida finiši eel hea positsioon, aga lõpuks läks kõik hästi ja oleme superrahul," kommenteeris Philipsen. "Võitmine ei muutu eales igavaks, adrenaliin on kogu aeg ühesugune."

Üldliidri särki kandnud Pogacari - kes sai vahefinišis ka boonussekundeid - seis muutus ärevaks ca 6,5 kilomeetrit enne lõppu, kui tiitlikaitsjal lõhkes rehv. Samal ajal püüdis peagrupp aga jooksikut. Meeskonnakaaslaste, kellest üks oli Mikkel Bjerg, abiga suudeti aga paari kilomeetriga uuesti eesolijad kätte saada.

"Pole põhjust paanikaks, nii juhtub. Ma oli Mikkelisse usku ja ta tõi mu tagasi, nii et see oli täiuslik meeskonnatöö. Ma ei muretsenud üldse," kommenteeris Pogacar. "Alpecin ründas pidevalt ja me olime alati valmis reageerima. Nii et taas hea tiimitöö! Boonussprindis nägin võimalust ja võtsin mõne sekundi."

Kokkuvõttes suurenes Pogacari edu itaallase Flippo Ganna (Ineos Grenadiers) ees neljale sekundile. Kolmandal kohal jätkab venelane Aleksandr Vlassov (Bora - Hansgrohe; +0.14).

Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) lõpetas viienda etapi peagrupis 95. kohal ja on kokkuvõttes endiselt 28., kaotades Pogacarile ühe minuti ja 51 sekundiga.

Araabia Ühendemiraatide velotuuril jääb sõita veel kaks etappi, neist reedene peetakse tasasel maal ja laupäevasel ootab ees arvatavasti mõndagi otsustada võiv esimese kategooria lõputõus.