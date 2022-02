Levadiaga mullu kolmeaastase lepingu sõlminud Natho lahkus klubist

Mullu suvel valitseva Premium liiga võitja FCI Levadiaga käed löönud keskväljamehe Amir Natho ja klubi koostöö on nüüdseks lõppenud.

Kuigi Natho sõlmis mullu suvel Levadiaga lausa kolmeaastase lepingu, ei kujunenud koostöö eriti viljakaks: poole aastaga jäid mängumehe hingele vaid üheksa liigamängu ning üks värav. "Pikk leping oli selleks, et mängija tunneks end turvaliselt, kuid me nägime, et ta lihtsalt ei sobi meie keskkonda," selgitas Levadia peatreener Vladimir Vassiljev Soccernet.ee-le.

"Ta on teistsuguse filosoofiaga mängija," jätkab Levadia loots. "Võib-olla mõnele teisele treenerile ta sobiks, aga meie mänguga... jah, ta ei tundnud end nii mugavalt, kui tahtnuks. Ta on rohkem selline vaba kunstnik, aga võib-olla panime me talle mõned sellised piirangud, mis talle ei sobinud."

Enne Levadiasse siirdumist poolteist aastat Nõmme Kaljut esindanud, kuid sealt pärast peatreener Sergei Frantseviga tülli minemist lahkunud Natho on käesoleval talvel teinud trenni Venemaa esiliigaklubi Vladikavkazi Alaniaga.