24. Tallinna suusamaraton ootab suusasõpru kiirele rajale

"Vastavalt valitsuse uuele korraldusele kaotati ära koroonatõendi nõue kõigile õues toimuvatele üritustele ja tegevustele ehk kõik suusasõbrad on oodatud Kõrvemaale stardijoonele. Toimuvad nii 38 km põhidistants, kus läbitakse kaks ringi, kui ka 19 km lühike distants ehk läbitakse üks ring," sõnas Tallinna suusamaratoni peakorraldaja Raivar Vaher.

Vaheri sõnul on ilmaolud siiani igati soosivad olnud ehk võistluspäeval on oodata kiiret ja tugevat rada. "Lume pärast me muretsema sel aastal õnneks ei pea. Eelmistel aastatel on meid kimbutanud kehvad lumeolud ja koroonaviirus, kuid sel aastal saame suusasõpru igati suurepärase maratoniga rõõmustada," on Vaher laupäevase maratoni pärast elevil. Ta lisas, et kuni kolmapäeva õhtuni saab võistlusele soodushinnaga registreerida. Samuti saab registreeruda ka võistluspäeval kohapeal.

Kogu Tallinna maratoni korraldusmeeskond paneb inimestele südamele, et haigustunnuste ilmnemisel mitte maratonile tulla.

Estoloppeti sarja viies etapp, 24. Tallinna suusamaratoni 38 km põhidistants toimub sel laupäeval, 26. veebruaril algusega kell 11.00 ning 19 km distants kell 11.15. Lastesõidud algavad kell 11.20.