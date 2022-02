Rikberg: kui ei saa jõuga, siis tuleb mõistuse ja osavusega hakkama saada

Tartu meeskonnal tuli turniir ülikooli spordihoonest Annelinna spordimajasse ümber kolida, kuna käesoleval nädalal toimub ka traditsiooniline võimlemisvõistlus Miss Valentine. Annelinna spordimaja saalis saavad tartlased teha kokku kolm ja konkurendid kaks turniirieelset treeningut. Suurim erinevus seisneb valgustuses, mis on ülikooli spordihoones oluliselt eredam.

"Ma arvan, et luksides [valguse hulk] on siin julgelt kahekordne erinevus. Me oleme harjunud sellega. Samas täna nägime esimest korda ära, kuidas veidi pimedamas on ja pole hullu. Üks element just võrkpallis, mida ta kõige rohkem mõjutab, on vastuvõtt. Mujal saalivalgus nii palju isegi mõju ei avalda," rääkis Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg.

Esimeses poolfinaalis kohtuvad Pärnu ja TalTech. Teises aga põhiturniiri võitja Tartu ja Leedu klubi Gargždai. Teisipäevases trennis olid Rikbergil kõik 14 meest kohal.

"Ole mees ja mängi! Ei ole väga palju hooaja jooksul selliseid kuid või nädalaid olnud nagu praegu, kui me oleme parimas rivistuses ja kõik mehed valmis kindlasti võistkonda aitama," sõnas Rikberg.

Poolfinaali vastast Gargždaid hindab Rikberg ühtlaseks ja kvaliteetse blokiga meeskonnaks.

"Võimuga neid ei võida. Ka meie meeskonnaga võrreldes kindlasti parameetrite järgi on tegemist sellise füüsilisema ja pikema meeskonnaga. Nüüd tuleb panna oma muud eelised maksvusele, kui ei saa jõuga, siis tuleb mõistuse ja osavusega hakkama saada," ütles Rikberg.

Balti liiga esimene poolfinaal algab reedel kell 17 ja teine kell 20