Noorel Venemaa hokitalendil avastati ajukasvaja

2020. aastal NHL-i drafti esimese ringi 15. valik Amirov läks arsti juurde ühe teise probleemiga, kuid seda uurides avastasid arstid tal hoopis ajukasvaja. Maple Leafsi peadirektor Kyle Dubas ütles, et Amirov on Saksamaal ravil ning sel hooajal enam mängudes kaasa ei tee.

20-aastane Amirov kuulub USA hokiliigas mängiva Toronto Marliesi ridadesse, kuid mängib KHL-is Ufa Slavati eest. KHL-is on tal kirjas 10 mänguga üks värav.

Hooaja alguses sai Amirov vigastada ning taastumise ajal tekkisid tal sümptomid, mis ei olnud vigastusega otseselt seotud. Seetõttu hakati ka 20-aastast venelast põhjalikumalt uurima.

"Meie meditsiinitöötajad on olnud kogu protsessis kaasatud ja me oleme nendega pidevalt kontaktis, et jälgida Amirovi ravi ja taastumist. Tal on Toronto Maple Leafsis täielik toetus ja me teeme omalt poolt kõik, et ta saaks võimalikku parimat ravi. Austusest Rodioni ja tema pere vastu klubi rohkem kommentaare ei anna," sõnas Dubas.