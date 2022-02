Nädalavahetusel selgub selle hooaja võrkpalli Balti liiga võitja

Veerandfinaalis sai TalTech jagu RTU/Robežsardze/Jurmalast ning Pärnu lülitas konkurentsist Jekabpilsi Luši. Sel hooajal ka eurosarjas kõva kogemuse saanud TalTechi ja hooaja lõpus kõvasti tugevamaks muutunud Pärnu VK esimene omavaheline kohtumine lõppes TalTechi 3:1 võiduga, kordusmängus jäi Pärnu peale 3:0, ent siis polnud TalTech oma parimas koosseisus.

Pärnu peatreener Avo Keel usub, et vastased on üsna võrdsete võimalustega. "Eks me mõlemad oleme parajalt kõikuva mängupildiga meeskonnad. Võime mõlemad mängida väga head, aga ka väga koledat võrkpalli," sõnas Keel.

"TalTechi mängu on seni suuresti vedanud üks mees. Huvitavaks läheb siis, kui Matej Šmidli mäng ei peaks nii hästi sujuma. Eeldatavasti tema ja nurgad saavad enim tööd, sama võib ka meil olla, aga võib ka mitte olla. See poolfinaal kujuneb situatsioonipõhiseks, eks mäng näitab," rääkis peatreener.

Küsimusele, kes võiks olla turniiril kõige üllatusvõimelisem meeskond, vastas Keel pikalt mõtlemata: "Meie!"

TalTechi juhendaja Janis Sirelpuu nõustub Keele öelduga, et mõlemad meeskonnad on võimelised nii väga ilusaks kui väga koledaks esituseks. "Et Pärnu on teinud väga tugeva hooaja teise poole ja meie viimane mäng nendega polnud täiskoosseisus, on raske arvata, mis saama hakkab. Kindlasti on nad oma viimaste täiendustega kõvasti enesekindlust kogunud ja meie ülesanne on seda lõhkuma hakata," kommenteeris Sirelpuu.

"Eks meiegi tahame mängida finaalis ja kõige kirkama medali nimel, kulda pole veel kellelegi kaela riputatud," lisas peatreener, kes saab kasutada kõiki mehi, sealhulgas mõnda aega vigastusega eemal olnud Mihkel Tanilat.

Esimene poolfinaal TalTechi ja Pärnu VK vahel toimub reedel, 25. veebruaril kell 17.00.

Esmakordselt pääses nelja parema sekka Leedu esiklubi Gargždai Amber-Arlanga, kes lülitas veerandfinaalis konkurentsist tiitlikaitsja Tallinna Selveri. Poolfinaalis kohtuvad leedukad põhiturniiri kindlalt võitnud Tartu Bigbankiga, kes on ka finaalturniiri favoriit. Veerandfinaalis olid tartlased üle Daugavpilsi Ülikool/Ezerzemest.

Põhiturniiril jäi mõlemas omavahelises kohtumises peale Bigbank, võites 3:0 ja 3:1.

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg favoriidiseisuse üle ei nurise. "Oleme sel aastal kõikides kohalikes sarjades favoriidikoormat kandnud ja peame seda edasi kandma. Samas mängime me sarnasel tasemel teistega, seega kui me oma asju ära ei tee ja ebaõnnestume, tekivad kõigil võimalused. Daugavpils näitas meie vastu veerandfinaalis, et isegi sellisele võistkonnale tekitas meie ärakukkumine võimaluse. Sama oli põhiturniiril Gargždaiga: kui jalg sirgu lasta, siis tekib kohe probleem. Võitmiseks peavad kõik parimat mängu näitama," sõnas juhendaja.

Medalimängu osas Rikbergil vastase osas mingit eelistust ei ole. "Hetkel keskendume poolfinaalile, kus on vastas füüsiliselt võimas meeskond, kel on hea ja korrektne blokk. Teistest rääkides, siis Pärnu tugevus on ohtlik serv ja võimsad tempod, TalTechil kogenud sidemängija ja selge rünnakuliider. Kõik meeskonnad on üsna eriilmelised."

Oma meeskonna seisuga on Rikberg pigem rahul, kuigi perfektselt asjad veel ei toimi. "Viimased trennid on veel jäänud viimase lihvi andmiseks. Päris kõigega ma rahul pole, aga tean, et meestel on võistlusolukorras lisakäik ja nad leiavad selle üles," lisas Rikberg.

Balti liiga tiitleid on sel aastal nelja sekka jõudnud meeskondadest enim Tartul, kes on võitjaks tulnud kolmel korral (2012, 2015, 2019). Pärnul ja TalTechil on mõlemal ette näidata üks tiitel: Pärnu triumfeeris aastal 2016 ja TalTech aastal 2013.

Teine poolfinaal Tartu Bigbanki ja Gargždai Amber-Arlanga vahel toimub reedel, 25. veebruaril kell 20.00.

Medalimängud laupäeval, 26. veebruaril:

15:00 kolmanda ja neljanda koha mäng

18:00 finaal