Paide Linnameeskonnaga liitus noor prantslane

"Olen Paidega liitumise ja oma esimese profilepingu sõlmimise üle väga põnevil. Tegemist on ambitsioonika klubiga ning ma loodan omalt poolt aidata püstitatud eesmärke saavutada. Soovin tänada kogu personali ja meeskonnakaaslasi sooja vastuvõtu eest ning ootan juba võimalust Paide fännide rõõmustamiseks," sõnas klubiga liitunud Simon Paide Linnameeskonna kodulehe vahendusel.

"Dominique treenis meiega pikema perioodi jooksul juba eelmise hooaja lõpus ja suutis selle ajaga näidata kvaliteeti tänapäevase keskpoolkaitsjana. Tema liitumine toob meie keskväljale sügavust ja konkurentsi. Dominique on hea kooliga mängija, kes suudab end kehtestada nii palliga kui pallita mängus," ütles spordidirektor Gert Kams.

Paide peatreener Karel Voolaid rääkis, et Simon on töökas ja hea suhtleja: "Dominique on korraliku, nii-öelda Euroopa jalgpallikooliga keskpoolkaitsja - taktikaliselt distsiplineeritud, näeb hästi väljakut ning on töökas. Ta mõistis kiirelt meiega treenides, millised on meie mängustiilis keskpoolkaitsjate olulised detailid, mis kinnitas minu jaoks otsust, et vajame seda tüüpi mängijat oma võistkonda. Vaatamata oma prantsuse taustale räägib Dominique väga hästi inglise keelt ja on hea suhtleja. Mul on hea meel, et lõpuks sai korda ka temaga seotud paberimajandus ning Dominique saab nüüd pühenduda sajaprotsendiliselt nii enda kui võistkonna eesmärkide elluviimisele."

Paide Linnameeskonna esimene kohtumine Premium liigas toimub 1. märtsil kell 20.00, kui võõrsil minnakse vastamisi Pärnu JK Vaprusega.