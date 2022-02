Uue hooaja eel pöörasid jalgpalliklubid tähelepanu heale mängukorraldusele

Seminaril tegeleti kolme suurema teemaga, mida kandsid ette erinevad esinejad. Päeva alustas Eesti tippkohtuniku Kristo Tohveri ettekanne mängupäeva ettevalmistusest, läbiviimisest ja analüüsist. Tohver selgitas, kuidas on võimalik tippkohtuniku töökorralduse näitel aidata kaasa mängupäeva ettevalmistusele. Fookuses olid ajaplaneerimine vahetult enne mängu, tööde tähtsuse järjekorda seadmine ja efektiivsem tööjaotus.

Järgmiseks rääkis EJL-i liigade arendusosakonna juhataja Veiko Soo mängukorraldusest ning andis samuti tagasisidet 2021. aasta hooaja mängukorralduse hinnete kohta. Põhipunktid, millele keskenduti, olid staadioni valmisolek (väljaku hooldus, reklaamalused, lipud/aiad/telgid), mängu tehniline korraldus (tabloo, mängijate saatjad, turvatöötajad) ning üldised hea mängupäeva elamuse põhimõtted.

Mängukorraldust hinnatakse seitsme kriteeriumi alusel – mänguväljak, pallilapsed, turvatöötajad, mängu korraldus, heli, teadustus ja toitlustus. Premium liiga klubidest said möödunud hooajal parimad hinded Tallinna FCI Levadia, Tallinna FC Flora ja Viljandi JK Tulevik. Esiliiga klubidest hiilgasid FC Elva, FC Nõmme United ja Paide Linnameeskond U-21 ning Esiliigas B-s JK Tabasalu, Vändra JK Vaprus ja FC Tallinn.

"Meie jaoks on tähtis kvaliteetselt ja hästi korraldatud mängud, mis pakuvad head ja mõnusat mängupäeva kogemust," rääkis Soo. "Tänavusel seminaril keskendusime mängude korralduse praktilisele poolele, tööjaotusele ja ajaplaneerimisele kodumängude võtmes. Vaatasime üle tähtsamad punktid nii korralduslikust aspektist kui head tavad kvaliteetse mängupäeva korraldamisel. Eraldi teemana käsitlesime info kättesaadavust, ligipääsetavust, sest on väga oluline, et külastajad, kes oma sammud mängule seavad, saaksid kiirelt kätte info ja tunneksid ennast staadionil mugavalt," seletas Soo.

Viimaseks tutvustas kogukonnajuhtide projekti juht Sander Tuisk tippliigade külastatavuse ja kättesaadavuse teemat. Täpsemalt keskenduti, kuidas oleks võimalik parandada meeskondade kodulehtede külastatavust, et fännidel oleks võimalikult lihtne vajalik info mängupäeva kohta kätte saada. Samuti esitleti üldvaadet klubide ligipääsetavusest ja arutati grupitöö formaadis erinevaid võimalusi, kuidas kodulehti ja infot kättesaadavamaks ning kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks räägiti mängule juurdepääsetavuse olulisusest ning kuidas hea ülesehituse ja korraldusega suunaviidad, parkimine ja sujuv sissepääs staadionile tõstab tõenäosust, et fännid tulevad uuesti mängule kaasa elama.

17. veebruaril toimunud seminaril osalesid tippliigade klubide tegevjuhid, klubipoolsed mängukorraldajad, kogukonnajuhid, EJL-i mängukorraldusjuhid ning turvajuhid. Seminar toimus koroonaviiruse laialdase leviku tõttu Zoomis.

Tänavune hooaeg algab 25. veebruaril kell 19.00 Superkarikafinaaliga Sportland Arenal, kus lähevad vastamisi Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia. Premium liiga hooaja esimene voor toimub 1. märtsil, kui kell 18.00 lähevad Sportland Arenal vastamisi Tallinna FCI Levadia ja JK Tallinna Kalev ning kell 20.00 Pärnu Rehepapi kunstmuruväljakul Pärnu JK Vaprus ja Paide Linnameeskond.

Esiliiga esimene voor leiab aset 3. märtsil, kui kell 18.00 lähevad Sportland Arenal vastamisi Tallinna FC Flora U-21 ja liiga uustulnuk Viimsi JK. Esiliiga B-s algab hooaeg samuti 3. märtsil kell 18.00, kui Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul mängivad omavahel JK Tallinna Kalev U-21 ning Nõmme Kalju FC U-21.