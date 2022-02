Jaanuaris avalikult vaimse tervise probleemidest rääkinud snuukri maailma esinumber Mark Selby sõnab, et tal on endiselt halbu päevi rohkem kui häid, aga konsulteerib pidavalt arstiga. Ala suurkuju Ronnie O'Sullivan mõistab kolleegi muresid.

Neljakordne maailmameister rääkis depressioonist esimest korda jaanuaris, kui jäi Mastersi veerandfinaalis alla Barry Hawkinsile. "Tahan lihtsald vabandada kõigi sõprade ja pereliikmete eest, et olen neid alt vedanud," kirjutas ta toona ühismeedias.

"Vaimselt ei ole mul hetkel asjad hästi, vajusin musta auku ja üritan üles ronida. Üksnes vapra näo tegemine ei ole õige viis. Ma luban, et otsin abi ja saan paremaks inimeseks," jätkas Selby ja lisas teemaviite #mentalhealth [vaimne tervis].

Hetkel mängitakse profisnuukri tuuril Euroopa Mastersit, kus Selby oli kvalifikatsioonis võidukas, aga kaotas põhiturniiri avaringis maailma edetabelis 24. kohta hoidvale Jordan Brownile 3:5. Mullu võitis ta kogu turniiri.

"Äsjad käivad üles-alla, endiselt on rohkem halbu päevi kui häid," kommenteeris Selby kuu aega pärast depressiooni avalikustamist seal viibides. "Ma olen olnud hädas aastaid. Vicky [Selby abikaasa] ütles mulle, et tuleksin välja ja ütleksin seda."

"Ma ei ole kunagi see, kes ootab inimestelt kaastunnet. Ma ei teinud seda sellepärast. Me olime teel Mastersilt koju, kui peatusime bensiinijaamas ja Vicky läks kohvi järele. Ma istusin autos, vaatasin tühjusesse ja mõistsin, et ei saa nii jätkata - kõike endasse kogudes -, vaid pidin selle välja saama."

Selby sõnul murdunuks ta asjast mõnes intervjuus rääkides ja leidis, et parem on kasutada ühismeediat. "Pärast väljaütlemist tunnen end paremini. Pool võitlust on võidetud, kui asi välja öelda, aga pikk tee on veel minna ja ma töötan selle nimel koos arstiga," sõnas inglane.

Mullune maailmameister ütleb, et vaatab snuukrit nüüd teise pilguga. "Ma sean tervise esikohale. Loomulikult pingutan ma igas matšis täiega, aga ei ole väga oluline, kas võidan või kaotan. Peamine on hea enesetunne ja õigel teel püsimine. Snuuker on teisejärguline."

"Mulle meeldib see mäng endiselt ja ma tahan mängida. Kui ma saan võistelda ilma, et see kurnaks liialt vaimu, siis jätkan," lubas ta. "Aga ma võtan seda üks päev korraga ja üks mäng korraga."

Ronnie O'Sullivan Autor/allikas: SCANPIX / PA

Maailma edetabelis hetkel Selby järel teist kohta hoidev seitsmekordne maailmameister Ronnie O'Sullivan on varem samuti tunnistanud vaimse tervise probleeme ja seetõttu mõistab kolleegi seisundit.

"Mul on raske on mängudest rääkida. Mul on kaks-kolm tundi pärast mänge snuukridepressioon," kommenteeris O'Sullivan intervjuukohustusi pärast kohtumisi. "Sellest rääkimine teeb tuju halvaks. Ma nimetan seda snuukridepressiooniks, sest depressioon tuleneb snuukrist."

"Ma ei taha lihtsalt äkki ärgata ja öelda, et "mul on depressioon" - see ei ole nii, kui tegeled asjadega, mida naudid," lisas kuuekordne maailmameister.

O'Sullivani sõnul on tal mustade mõtete äraajamiseks mitu lahendust. "See on sinu enda teha, kuidas selle toime tulla - ma lähen lõhun jõjusaalis, tunnen end paremini, söön head toitu, lähen spaasse ja sauna ja vaatan, kuidas see haihtub."

Eelmisel aastal kurtis vaimset survet veel üks eksmaailmameister Shaun Murphy, kes eelmise aasta finaalis Selbyle alla jäi. Varem ka küberkiusu all kannatanud Murphy sõnul oli tõeliselt raske taluda sporditegemist isolatsiooninõuete all.