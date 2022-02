Tänavused üliõpilaste suusaorienteerumise MM-võistlused peetakse Tšehhi lääneservas, Karlovy Vary maakonnas asuva Jáchymovi linna lähistel. Eesti lipu alla on seal võistlemas Epp Paalberg ja Sander Pritsik. Võistluste programmis on neli võistluspäeva, millest esimesena sõideti teisipäeval, 22. veebruaril sprint.

Naiste 2,5 km pikkusel rajal olid sarnaselt hiljutistele Euroopa meistrivõistlustele edukad venelannad, kes hõivasid neli kohta esikuuikus – lisaks kullale ja hõbedale said nad ka viienda ja kuuenda koha.

Kulla võitis Olesja Rjazanova (10.13) ja hõbeda Marina Vjatkina (10.19). Pronksi teenis norralanna Jenny Baklid (10.42) ja esimesena jäi medalita leedulanna Judita Traubaite (10.53).

Epp Paalberg tegi kontrollitud ja veatu soorituse ning lõpetas 13. kohaga, kaotust võitjale kogunes 1.29. "Olen tänasega väga rahul. Alati olen suurvõistlustel olnud hädas nädala esimese võistlusega, aga täna sain hakkama," lausus Paalberg.

"Peaaegu igasse punkti olid lõiked ja mul oli tagant startides kindlasti suur eelis, kuid sõitsin väga kontrollitult, et vältida valesti lõikamist ja muid vigu, mis siiani sprintides on ette tulnud.

"Tundsin end rajal hästi, füüsiliselt raskeks ei läinudki, suusad olid tänu Šveitsi määrdemeeste abile väga head ning ootan väga homset jälitussõitu, kus stardivahed on väikesed," jätkas Paalberg. "Sain esimese stardiga kõik pinged maha ja järgmisi võistlusi lähen sõitma hea emotsiooniga."

Meeste 3,3 km pikkusel rajal võidutses norralane Jørgen Baklid ajaga 12.00. Rootslane Rasmus Gustaf Wickbom sai hõbeda ajaga 12.14 ja šveitslane Nicola Müller pronksi ajaga 12.18. Sander Pritsik kaotas võitjale 2.13 ja sai 21. koha.

"Olen oma sõiduga üsna rahul. Kuhu kadusid need minutid? Ilmselt jäid need raja alguses tegemata jäänud lõigete taha," lausus Pritsik. "Lõpus sain juba aru, kuidas täna algusest peale orienteeruma oleks pidanud. Suusad olid väga head, homme on vaja hetkes olemist ning kiireid otsuseid."

Eesti koondise treener Mattias Johansson: "Sprindi sõitsid meie võistlejad hästi ning neil on jälitussõiduks paljulubavad stardipositsioonid – Eppu lahutab esikümnekohast vaid 27 sekundit ja Sanderil on see eesmärk 53 sekundi kaugusel. Jälitussõit tõotab tulla väga põnev!"

Kolmapäeval sõidetakse jälitussõit sprindi tulemuste järgi.